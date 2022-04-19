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Beşiktaş topu aldı, puanı verdi! Valerien İsmael iyi bir sınav veremedi

#Beşiktaş#Valerien İsmael#Giresunspor
Beşiktaş topu aldı, puanı verdi Valerien İsmael iyi bir sınav veremedi

İsmael’in Beşiktaş’ı, kapanan bir rakip ile oynadığı ilk maçta sorun yaşadı. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında topu rakibine veren Fransız teknik direktörün takımı, buna karşın hem futboluyla beğeni toplamış hem de bu iki zorlu sınavdan 4 puan çıkarmıştı. Siyah beyazlı ekip önceki Giresun deplasmanında rakibine adeta top göstermedi ancak gol bulamayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

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Beşiktaş’ın başında çıktığı ilk 2 maçta 3’lü savunma sistemiyle Trabzonspor’dan 1 puan alan, içeride de Alanyaspor önünde 4 gollü galibiyet elde eden Valerien İsmael, oyunu geride kabul edilen bir rakiple oynadıkları ilk buluşmada Giresunspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Siyah beyazlılar bu sezonki en yüksek ikinci topa sahip olma oranı olan yüzde 69’a ulaşırken, buna rağmen net pozisyonlar bulamadı. Kartal, 1-1’lik Trabzonspor sınavında yüzde 48, 4-1’lik Alanya mücadelesinde ise yüzde 33 ile topa sahip olmuştu.

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İlk yarı beyaz sonra siyah

Beşiktaş ilk devrede oyun olarak sahada daha etkili olurken, ikinci 45 dakikada ise daha verimsiz bir oyun ortaya koydu. İlk devrede yüzde 63 topla oynama ile 4’ü isabetli 11 şut çeken Kartal, sonrasında ise topa yüzde 74 sahip olurken, 3 kez kaleyi denedi ve hiçbirinde isabet sağlayamadı. Giresun’un kapalı savunması karşısında topla ceza sahasında girmekte zorlanan İsmael’in ekibi, ilk yarıda ceza sahası dışından 9 şut çekmek zorunda kaldı ve ligde bu sezon ilk 45’te ceza sahası dışından en çok şut çeken takım oldu. Bu sezon yüzde 69 topa sahip olan takımlar arasında 0.77 ile en düşük gol beklentisinde kalan ekip olması da verimsizliği ortaya koydu.

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%60’ın üstündeki 9 maçın 7’sinde gülmedi

İsmael’in tercihleri de tartışıldı. İkinci yarıda gelen oyuncu değişikliklerinin ardından Beşiktaş’ın hücum hattında etkinliği düştü. 3-43’te ısrar edilmesi kapalı savunmayla oynayan Giresun’un maçı 1 puanla tamamlamasını sağladı. En etkili maçlarından birini oynayan Batshuayi’nin oyundan çıkması sürpriz olarak değerlendirildi. 3 şut çeken Rıdvan Yılmaz’ın yerine giren Umut Meraş sadece 7 pas verirken, 28’de 26 isabetle yüzde 93 pas oranı yakalayan Teixeira’nın yerine maça dahil olan N’Koudou’nun 3 ikili mücadele kaybederek, şut çekememesi bu hamlelerin ‘hatalı’ olarak değerlendirilmesine neden oldu. Ayrıca Beşiktaş, bu sezon yüzde 60 ve üzeri topla oynadığı 9 maçta sadece 2 kez kazandı, 4 beraberlik aldı, 3 defa yenildi.

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#Beşiktaş#Valerien İsmael#Giresunspor

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