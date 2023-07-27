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Canlı anlatım: Beşiktaş Tirana maçı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Tirana#Uefa
Canlı anlatım: Beşiktaş Tirana maçı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 20:54

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ 2-0 TIRANA

GOL: 21' Onur Bulut, 42' Muleka

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

Tirana: Selmani, Doka, Pergjonş, Hoxhallari, Najdovski, Doka, Hila, Jonuzi, Latifi, Lushkja, Hasani, Abazaj

BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında BEŞİKTAŞ, Tirana'yı konuk ediyor. Saat 21.00'da başlayan mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilir.

 

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#Beşiktaş#Tirana#Uefa

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