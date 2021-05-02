Beşiktaş TFF'ye başvuru yapacak! "Şampiyonluk kupasını Ali Sami Yen’de kaldıralım"

Hatayspor’u Vodafone Park’ta 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek Süper Lig’de bu sezonu zirvede noktalama adına büyük bir adım atan Beşiktaş’ta camia içerisinde şampiyonluk sesleri de arttı.

Hatayspor karşılaşmasından sonra bir araya gelen siyah beyazlı yöneticiler, 73 puanla en yakın rakipleri konumundaki Fenerbahçe’nin yarın sahasında düşme hattında bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmada puan kaybetmesi durumunda şampiyonluk kupasının 8 Mayıs Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda yapılacak Galatasaray derbisine getirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulunacak.

Zira sarı lacivertlilerin, Erzurum karşısında takılması halinde Galatasaray ile oynayacağı kritik mücadelede alacağı sonuca göre şampiyonluğunu ilan edecek olan siyah beyazlılar, kupayı da sarı kırmızılıların sahasında kaldırmak istiyor.

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