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Beşiktaş Teknik sorumlusu Serdar Topraktepe gururlu: Böylesi bir başarıyı hayal bile edemezdim

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#Beşiktaş#Serdar Topraktepe#Süper Lig
Beşiktaş Teknik sorumlusu Serdar Topraktepe gururlu: Böylesi bir başarıyı hayal bile edemezdim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 07:00

Genç teknik adam Serdar Topraktepe, “Oyuncuyken bana ‘İleride bu takımın teknik adamı olarak kupa alacaksın’ deseler hayal edemezdim “ dedi.

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, futbolcu olarak da hizmet ettiği kulüpte hoca olarak kupa kaldırmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Topraktepe, TRT Spor’a yaptığı açıklamada “Oyuncuyken bana ‘İleride bu takımın teknik adamı olarak kupa alacaksın’ deseler hayal bile edemezdim” dedi. Genç teknik adam, “Şampiyonluk hedefinden kopunca takımın motivasyonu çok düşmüştü. Oyuncularımızla kupa hedefini konuştuk. Camiamız çok istiyordu, sonunda da başardık” ifadelerini kullandı. Topraktepe, Semih Kılıçsoy’dan da övgüyle bahsederek “Semih’e ilk geldiğimde ‘kimseye söyleme ama hazır ol bu hafta ilk 11’desin’ demiştim. Güvenimizi boşa çıkarmadı. Ceza sahasında yakalarsa affetmez” diye konuştu.

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#Beşiktaş#Serdar Topraktepe#Süper Lig

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