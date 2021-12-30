Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli: 'Kolay olmayacağını biliyorduk'

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Önder Karaveli'nin sözleri;

Zor geçeceğini biliyorduk. Hiçbir maç kolay geçmiyor zaten. 3 gündür sürpriz sonuçlar gördük, çok zorlanan rakiplerimizi gördük. Bugünün kolay olmayacağını biliyorduk ama bugünü kolaylaştıracak şey, ilk golü atmaktı

ÜST TURA YÜKSELMEK GÜZEL

İlk gol, ilk devre gelmeyince savunma sertleşti. Sonucuna baktığımızda, bugün takımımız 26. resmi maçını oynadı. Bütün bunlara rağmen, sonucunda maçı kazanmak, kupada bir üst tura yükselmek bizim için güzeldi.

TARAFTAR VAZGEÇMEYENLERİ SEVER

Beşiktaş taraftarı, vazgeçmeyenleri hep sever. Biz de hiçbir maçta, vazgeçmeyen bir görüntü vermeyi istiyoruz.