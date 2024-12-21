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Beşiktaş teknik sorumlusu Halim Okta: Oyuncuları motive etmek zor

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#Beşiktaş#Halim Okta#Alanyaspor
Beşiktaş teknik sorumlusu Halim Okta: Oyuncuları motive etmek zor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 22:18

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

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Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okta, "Kazanamadığımız için üzgünüz. Arzu ettiğimiz oyunu ortaya koyamadık. Pozisyonları değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlıların idari açıdan yaşadığı sıkıntıların futbol takımını olumsuz etkilediğini belirten Halim Okta, "Oyuncuları motive etmek çok zor. Skorların kötü olması da onları olumsuz etkiliyor. Neler olduğunu biliyorlar ve motivasyonları oldukça düşük." diye görüş belirtti.

Karşılaşmanın 70. dakikasında oyuna alındıktan sonra taraftarların tepki gösterdiği Arthur Masuaku'ya ilişkin bir soruyu Okta, "Masuaku, Zaynutdinov'un sakatlığı nedeniyle çıkmak istediği için oyuna alındı." şeklinde yanıtladı.

Halim Okta, lige verilen arada duran toplarda yaşadıkları sıkıntıyı mutlaka çözeceklerini kaydetti.

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#Beşiktaş#Halim Okta#Alanyaspor

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