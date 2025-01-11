Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: 'Eksiklerimiz bariz görülüyor'

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Sipay Bodrum FK'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Halim Okta'nın açıklamaları;

Kazandığımız için mutluyuz. Maçın ilk yarısında oyuncularımıza söylediğimiz topun bizde kalması ve oyunun yönünü değiştirmede başarılı olduk. İkinci yarıda da devam ettirmek istedik bunu ama topun kontrolünü rakibe verdik, çıkamadık. Bu istediğimiz bir şey değildi. Eksikler görülüyor, bunları kısa sürede halletmeye çalışacağız.

İNCELİYORUZ, ÇÖZECEĞİZ

Çok basit tercih hataları, top kayıpları yaptık ve bunlar kalemizde pozisyon olarak görüldü. İnceliyoruz, en kısa sürede çözeceğiz.