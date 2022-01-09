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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: 'Çok gol kaçırdık'

#Beşiktaş#Süper Lig#Rizespor
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Çok gol kaçırdık

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Halim Okta'nın sözleri;

Maçın genelinde çok daha üstündük. Çok sayıda pozisyon bulduk. Çok talihsiz iki gol yedik. Duran toptan yedik ama duran top golü bile değil bence, şans eseri yediğimiz goller. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum, çok başarılıydılar. Oyuncularımız, değerli oyuncular. Bu oyunu bekliyorduk ve bizi yanıltmadılar.

ÇOK GOL POZİSYONU KAÇIRDI

Futbolda bazen kaçıyor tabii. Batshuayi birçok gol pozisyonu kaçırdı. Bazen gol atmayı çok isteyince, kaçırmak daha kolay oluyor. Bugün onun için şanssız bir gündü. Çok sayıda gol atabilirdi belki. Eğer fırsat yakaladığınızda atamazsanız, maalesef kalenizde gol oluyor.

BİZİ BULUYOR

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Bizdeki oyuncu sayısının eksilmesi için her türlü ortam sağlanıyor. Virüs, grip, sakatlık… Onlar bizi buluyor. Sağlıklı oyuncularımızla devam edeceğiz. Sahaya 11 kişi çıkabildikçe, bizim için bir problem yok

GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ

Emirhan İlkhan’ı çok tebrik ediyorum. O, altyapıdan kazandırdığımız oyunculardan biri ama sonuncusu değil. Çok başarılı olacaklarına inanıyoruz bu oyuncularımızın. Emirhan, gerek kupada gerek bu maçta verilen görevi çok iyi yerine getirdi.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Rizespor

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