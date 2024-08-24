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Beşiktaş teknik direktörü van Bronckhorst: Kolay gol yemeyeceğiz

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#Beşiktaş#Van Bronckhorst#Lugano
Beşiktaş teknik direktörü van Bronckhorst: Kolay gol yemeyeceğiz
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, tüm oyunculardan memnun olduğunu belirtirken "Hatalarımız var. Empati yaparak oyuncularımızla bunu paylaşıyoruz. Tek sıkıntımız defansta kolay geçilmemiz. Bir sorun var. Bunu onarmak bizim işimiz" dedi.

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Yöneticilerle yaptığı sohbette taraftarların sabretmesi gerektiğini ve 2-3 maç sonra daha canlı, daha çok koşan, hızlı bir ekip izleyeceklerini anlatan Van Bronckhorst “Her oyuncuyu değişik mevkilerde oynatabilirim. Şu an neye ihtiyaç varsa orada oynuyorlar. Bunu her beraber planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ANALİZLER TAMAM, SIRA ÇÖZÜMDE

Hollandalı çalıştırıcı son 3 maçta kalelerini kapatamamaları ve 5 gol yemeleri ile ilgili de “Antalyaspor ve Lugano maçında kolay gol yemenin analizlerini çıkarttık. Bunun önüne geçmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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BAY HAFTASINDA ÖZEL MAÇ İSTİYOR

Süper Lig’de 3. haftayı bay geçecek olan Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst bu boşluğu maç yapmadan geçirmek istemiyor. Siyah beyazlılar takım arayışlarına devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu’nun temsilcilerimizin kritik Avrupa play-off sınavları nedeniyle lig maçlarını ertelemesi sonrası haftayı maç yapmadan geçiren takımlardan biri ile hazırlık karşılaşmasına çıkılması söz konusu olabilir.

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#Beşiktaş#Van Bronckhorst#Lugano

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