Beşiktaş teknik direktörü van Bronckhorst: Kolay gol yemeyeceğiz

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Yöneticilerle yaptığı sohbette taraftarların sabretmesi gerektiğini ve 2-3 maç sonra daha canlı, daha çok koşan, hızlı bir ekip izleyeceklerini anlatan Van Bronckhorst “Her oyuncuyu değişik mevkilerde oynatabilirim. Şu an neye ihtiyaç varsa orada oynuyorlar. Bunu her beraber planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ANALİZLER TAMAM, SIRA ÇÖZÜMDE

Hollandalı çalıştırıcı son 3 maçta kalelerini kapatamamaları ve 5 gol yemeleri ile ilgili de “Antalyaspor ve Lugano maçında kolay gol yemenin analizlerini çıkarttık. Bunun önüne geçmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

BAY HAFTASINDA ÖZEL MAÇ İSTİYOR

Süper Lig’de 3. haftayı bay geçecek olan Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst bu boşluğu maç yapmadan geçirmek istemiyor. Siyah beyazlılar takım arayışlarına devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu’nun temsilcilerimizin kritik Avrupa play-off sınavları nedeniyle lig maçlarını ertelemesi sonrası haftayı maç yapmadan geçiren takımlardan biri ile hazırlık karşılaşmasına çıkılması söz konusu olabilir.

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