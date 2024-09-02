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Beşiktaş teknik direktörü van Bronckhorst: İkinci golü geç bulduk

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#Beşiktaş#Van Bronckhorst#Süper Lig
Beşiktaş teknik direktörü van Bronckhorst: İkinci golü geç bulduk
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 00:23

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, 2-0 kazandıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u 2-0 yenen ve ligde 3'te 3 yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç sonrası açıklamalar yaptı.

"DEFANSİF OYNAYAN TAKIMA KARŞI FIRSAT BULMAK ZOR"

Çok mutluyum. İlk yarıda çok fırsat bulduğumuzu söyleyemem. Direğe isabet eden bir frikiğimiz oldu. Defansif oynayan bir takıma karşı fırsat yaratmak zordur. Galibiyetten dolayı mutluyum. Rakibe fırsat vermedik. Gedson'la ikinci golü bulunca rahatladık ve maçı kapattık.

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"İKİNCİ GOLÜ GEÇ BULDUK"

Öz güvenimiz yüksek, bunu maça da yansıtıyoruz. İkinci golü geç bulduk. Her takıma karşı yüksek öz güven ve iyi bir oyunla oynamalıyız. Milli araya giriyoruz. Milli takımlara gidecek oyuncularımız var, umarım herkes sakatlanmadan geri döner. Dönüşte Trabzonspor ile zor bir maçımız var. Umarım ara sonrası aynı şekilde geri döneriz.

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"MUSTAFA VE EMİRHAN İÇİN MUTLUYUM"

Mustafa ve Emirhan'ın Milli Takım'a davet edilmelerinden mutluyum. Kendilerini gösterdiler demek oluyor bu.

 

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#Beşiktaş#Van Bronckhorst#Süper Lig

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