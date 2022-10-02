Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: 'Her şeyi yaptık, gol atamadık'

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Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in sözleri;

Zor bir maç oldu. Galibiyeti alamadığımız için üzgünüz. İkinci yarı daha güçlü bir oyun oynadık, son 15-20 dakikalık süreçte gole daha yakın olan taraftık. Bazen top girmiyor, bu noktada şansa da ihtiyacınız var.

TAKTİK SAVAŞI VARDI

İstediğimiz her şeyi yaptık ama zor maçtı. İki taraf için de taktiksel anlamda her şey yaşandı. Güçlü iki takımın, güçlü taktik savaşı vardı.

HER ŞEYİ YAPTIK

Kulübeden gelenlerin etkisinden de bahsettim. Her şeyi iyi yaptık, gol atamadık. Wout iki tane kaçırdı.

Atmosfer yine çok iyiydi. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlara 3 puanı veremediğimden dolayı üzgünüz. İkinci yarı daha iyi oynadık. Oyunun son bölümünde fırsatlar bulduk. Geçen oynadığımız maça kıyasla bu iyi bir gelişme. Oyunun son bölümüne kadar daha güçlü kaldık. İyi yoldayız. Tüm oyuncularımızı kadromuzda bulundurabildik. Bu bizi daha iyi hale getiriyor. Kulübe katkısı da iyiydi. Her an maçı kazanabileceğimiz görüntüyü sağladık. Önümüzdeki hafta tüm sakatlar döndükten sonra daha iyi olacağız.



WEGHORST’A BÖYLE DEVAM ET DEDİM

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Gol atamadığı için üzgündü. Son süreçte yakaladığı iki fırsat vardı. Biri dışarı gitti, biri direkten döndü. Bu şekilde devam et dedim ona. Bazen futbol böyle olur bu skoru kabul etmeniz gerekir. Dinleneceğiz ve önümüzdeki maça hazırlanacağız.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADA SAVUNMADAN BÖYLE PERFORMANS BEKLİYORUM

Bugün gol yemediğimiz için mutluyuz. İstatistiksel anlamda güçlüyüz. Rakibe fazla şut fırsatı vermedik. Geçen hafta verdiğimiz fırsatlarda gol yemiştik. Bu hafta golü yememek mutlu etti önümüzdeki hafta savunmadan aynı performansı bekliyorum ama sonucunda gol atıp maçı kazanmak şart.

POZİSYONU GOL SANDIM VE TEPKİ VERDİM

O an hissettiklerim stattaki herkes gibiydi. Ben de gol sandım. Vuruş anı çok iyiydi. Her şey gol olması için müsaitti ama top bir türlü çeri girmedi. O an şansa ihtiyacımız vardı. Kazanmayı istiyorduk, kazansaydık yukarıya taşıyabilecek bir galibiyet olacaktı.



JORGE JESUS’A HERHANGİ BİR UYARIM OLMADI

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Kendisini direkt uyarmadım, sadece dördüncü hakemle diyaloglarım oldu. Bir tek sadece bir anda kendi alanın dışına çıktı, bizim kulübeye yaklaştı. O anda diyalog oldu ama onun dışında olmadı.

FENERBAHÇE 70 DAKİKA OYUNU DOMİNE ETMEDİ

Oyunu ilk 70 dakika domine ettik’ sözleriyle ilgili Ismael,, “Oyun planımız aslında savunma arkasındaki verdikleri boşluktan faydalanmaktı. Bundan faydalanmak istedik. Bu şekilde daha önce net fırsatlar vermişlerdi. Devre arasında ofsayt konusu konuştuk, dikkat etmemiz gerekiyor diye. Fenerbahçe ilk 70 dakika oyunu domine ettiği kısma katılamayacağım. Bazı anlarda tehlikeli oldular. İlk yarı özelinde kolay toplar kaybettik. İkinci yarı daha az top kaybettiğimiz anlar yaşadık. Kulübe katkısı alınca oyunumuz gelişti ama finalde golü atamadık.

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GELECEĞİM KONUSUNDA ENDİŞEM YOK

Siz de endişelenmeyin. İyi bir ekibim var ve iyi şeyler yapmak istiyoruz. Biz çalışıyoruz. Yüzde yüzümüzü veriyoruz ve başarı getirmek istiyoruz. Yorumları okuyup dinlemiyorum. Ben işime odaklıyım.

HERKES BİZİMLE OLDUĞUNDA DAHA FARKLI KATKILAR ALABİLİRİZ

Oyuncu değişikliklerinde geç kalındı mı?" sorusuna ise deneyimli teknik adam, “Tüm futbolcularımız aynı zindelik seviyesinde değil. Ghezzal 20 dakikadan daha fazla oynayamazdı. Her futbolcumuzdan her şekilde fayda almayı isteriz ama zarar vermemek kaydıyla. Hepsi bizimle beraber olduğunda daha farklı katkılar alabiliriz” diye cevap verdi.