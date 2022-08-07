Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: 'Hepimiz aynı gemideyiz'

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Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in sözleri;

Zor bir maç oldu. İlk maç, duyguların da karmaşık olduğu bir maçtı. Zaman zaman kontrol bizdeydi, zaman zaman rakipteydi. Son dakikalarda golü bulduk. Taraftara teşekkür ederim, golü son dakikalarda bulsak da bu bizim mantalitemizi gösterir.

ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Josef'in ve Welinton'un sakatlığı oldu. Emirhan'ın gidişi sürpriz oldu. Şu an çözümler üretmeye çalışıyoruz. En kısa sürede kadro derinliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz

HEPİMİZ AYNI TARAFTAYIZ

Geldiğimden beri futbolcularımız çok çalışıyor. Hoca bir tarafta, futbolcu bir tarafta gibi bir durum bizim için kesinlikle geçerli değil. Hepimiz aynı taraftayız, hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz çok çalışıyoruz

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