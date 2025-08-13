Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'dan St. Patrick's maçı öncesi açıklamalar! 'Formayı hak edenler giyiyor'

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ve Demir Ege Tıknaz UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında karşılaşacakları St. Patrick's maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Demir Ege Tıknaz'ın açıklamaları:

'KAZANIP YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

"Bütün hafta çalıştık. İlk maçta güzel bir sonuç aldık. İkinci maçta coşkulu bir oyunla kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Büyük kulüplere büyük oyuncular gelir, rekabet en üst seviyede olur. Ben elimden geleni yapacağım. Sonrasını hocaya bırakacağım.

Açıkçası geçen sene Rio Ave'de tek 6 numara oynadım. Burada ikili oynuyoruz. Hocamızın tercihi bu yönde. Buna adapte olmalıyız. İyi futbolcular burada ayrışıyor. Hocamız ne istiyorsa ben ona adapte olup en iyi performansı göstermek istiyorum.

İki gündür Ndidi antrenmanda. Çok fazla zaman geçirmedik. Antrenmanda çok yükseğe sıçradı, çok şaşırdım. Fiziksel olarak çok iyi, bildiğim bir oyuncu."

Ole Gunnar Solskjaer'ın açıklamaları:

'AYNI İLK 11 OLMAYACAK'

"Yarınki maç için sabırsızlanıyorum. Önceki hafta ilk yarı çok iyiydik, 35 dakika. Rakibimiz, bize kadar kendi sahasında Avrupa kupalarında gol yememişti. Olması gerektiği gibi sahadaydı ilk yarı. İkinci yarı işler değişti, rakip de sistem değiştirdi. Rakip yarın, ikinci yarı gibi oynayacaktır. Biz çok iyi hazırlandık. Maça da hazırız."

İlk maç ile aynı ilk 11 olmayacak. Bakacağız. Bizim amacımız sürekli takımı geliştirmek. Önümüzde bir lig maçı var ama şu an tek hedefimiz bu maçı kazanmak. Oynayanlar çok iyi oynuyor.

Şu an bu turnuvadayız. Her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Bir kupa şansımız daha var. Her maça ciddi çıkacağız. Sonuna kadar gitmeyi umut ediyorum."

'FORMAYI HAK EDEN OYUNCULARA TESLİM EDİYORUM'

"Formayı hak eden oyunculara teslim ediyorum, hak edenler giyiyor. Önemli ve büyük bir camiadayız. Bu camiada beklentiler ve standartlar çok büyük. Oyuncuların kendini kanıtlaması gerekiyor. Her maç daha iyiye gitmemizi bekliyorum. Umarım herkes iyi olur ve benim seçmem zorlaşır. Şu an oynama durumu olan 14-15 oyuncumuz var. Geliştirmemiz gereken çok yönümüz var. Her maç, her idman oyuncuların kendini kanıtlaması için bir şans."

'KENY YARIN OYNAYACAK'

"Keny çok yetenekli bir oyuncu. Ben formayı vermiyorum kimseye, oyuncu bana oynaması gerektiğine ikna ediyor. Bir hoca için en kötü durum bazı oyuncuların göstermemesi. Keny geçen hafta oyuna girdi, çok iyi oynadı. Yarın Keny oynayacak, 11 mi yedek mi bilemem. Gelişimine devam etmesi çok önemli. Asla kolay değil. Bir oyuncunun Güney Amerika'dan gelmesi, adaptasyon süreci kolay değil. Genç bir oyuncu. 5-6 aydan beri bizimle. Artık adaptasyon sürecini atlattı diye düşünüyorum. Keny, önümüzdeki süreç için çok iyi işaretler veriyor."

'GELDİĞİMDE SÜREÇ ÇOK ZORDU'

"İlk geldiğim günden bu yana Başkanımızla iletişimim çok iyi. Geldiğimde süreç çok zordu. Zaman lazımdı. Camianın istikrara kavuşması lazımdı. Çok fazla teknik direktör değiştirildi. Başkan ve yönetimimizin kadroyu geliştirmek çok çalıştığını biliyorum. Ben de hem scout ekibiyle hem başkanımızla bu takımı nasıl inşa edeceğimiz üzerine iletişim halindeyiz. Eleştiriler... Maç kazanırsınız övülürsünüz, kaybedince eleştirilirsiniz. Bu normaldir. Futbolda bu aslında çok doğal bir durum. Sezonun daha başındayız."

'EN AZ SHAKHTAR KADAR KOŞTUK'

"Aslında oyuncularım çok tutkulu ve coşkulu. Shakhtar maçında koşmadığımız yönünde eleştiriler vardı ama en az Shakhtar kadar koştuk. Oyuncularım sürekli kendilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Biz sürekli gelişmeye çalışıyoruz. Her oyuncu takımının iyi kontratak yapmasını, topa çok sahip olmasını, fırsatlar yakalamasını, önde basmasını ister. Ancak futbolda dengeyi bulmanız lazım.

Oyuncu grubunuza göre de davranabilirsiniz. Arkadaki oyuncularınız hızlıdır, önde daha fazla kalırsınız. Uzun oyuncularınız vardır, ortalarla sonuca gitmeye çalışırsınız. Biz dengeli, 3 kulvarda mücadele edecek takım inşa etmek istiyoruz. Denge bu anlamda önemli. Ne zaman önde basacağız, ne zaman geride karşılayacağız? Bunları bilmeliyiz.

Herkes sürekli önde basmak ister ama dengeli olmak ister. Biz geçen sezon bazı takımlara karşı çok iyi sonuçlar aldık. Düşük blokta, geride savunma yaptık. Hızlı hücumlarla sonuçlar bulduk. Şimdi de daha baskılı bir Beşiktaş göstermek istiyoruz. Rakibimize ilk 30-35 dakikada 2 gol atıp maçı koparmak isteyen bir takım yaratmak istiyoruz. Denge bunun anahtarı. St. Patrick maçında daha önde basan bir takım göreceğiz. İlk golü erken bulmak isteyen bir takım izleyeceğiz."

'UMARIM İRLANDALI OYUNCULAR BU HARİKA ATMOSFERİ HATIRLARLAR'

"Galibiyet istiyoruz. Oyunumuzu nasıl geliştirdiğimizi taraftarlarımıza göstermek istiyoruz. Eyüpspor maçından önce de iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Çok gol atmak ve hiç gol yemeden maçı bitirmek istiyoruz. Onlar bizi desteklerler, enerji verirler, biz enerji veririz. İyi olduğu zaman stadyumdaki atmosferimiz tek kelimeyle fantastik. Umarım İrlandalı oyuncular evlerine döndüklerinde bu harika atmosferi hatırlarlar. Manchester United'dan arkadaşım Michael Carrick, Beşiktaş'ın atmosferini tüm kariyerindeki en iyi 3 atmosferden biri olduğunu söylemişti."

