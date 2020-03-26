Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Telekonferans antrenmanla dalga geçti

Sergen Yalçın A Spor canlı yayınına bağlanıp gündeme dair konuştu.

Corona virüs testlerinin negatif çıktığını belirten Sergen Yalçın, ''Oyuncularla ilgili hiçbir bilgim yok. İki gün önce test yaptırdık, testler negatif çıktı. Testlerde problem yok. Oyunculara verdiğimiz program var. Evde bir şeyler yapıyorlar ama hiçbir zaman idmanı karşılamaz.'' dedi.

''BENCE BİRAZ ABARTI O''

Sergen Yalçın, ''Telekonferansla antrenmana gerek yok bence. Biraz abartı o. Hepsi profesyonel futbolcu bunların zaten. TFF'den resmi bir açıklama gelmediği sürece antrenmanlara başlamayı düşünmüyoruz. Kolay değil oyuncular için bu durum, bu süreler uzun süreler, 3-4 haftalık bir süre geçerse oyuncular bütün kondisyonunu kaybeder.'' diyerek sözlerini sürdürdü.

''DÖNMEK İSTEYEN OYUNCU YOK''

Ülkesine dönmek isteyen futbolcu olmadığını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü, ''Dünya büyük bir tehdit altında, zor günlerden geçiyoruz, ülkemizde virüse yakalanan herkese sağlık diliyorum, inşallah herkes sağlığına kavuşur. Şu an ülkesine dönmek isteyen oyuncu yok. İçinde yaşadığımız durum söz konusuyken seyahat etmeleri zaten sağlıklı olmaz. Ülkemizin de oldukça güvenilir olduğunu anlatıyoruz.'' şeklinde konuştu.

''TRANSFERE BAŞLAYAMAYIZ''

Transfer süreci hakkında da konuşan Sergen, ''Olaylar bitmeden transfer sürecinin başlayacağını düşünmüyorum, şu an hiçbir oyuncu ile görüşemezsin. Transfer piyasası ne olacak? ligler ne zaman başlayacak? ekonomi ne olacak? bunların cevabını almadan transfer çalışmalarına başlayamayız.'' dedi.

''ÖNEMLİ TEDBİRLER ALINDI''

Sergen Yalçın, son olarak ''Koronavirus yüzünden gelecek sezonu planlayamıyoruz. Sağlık Bakanlığımız, çok iyi, önemli tedbirler aldı biz bunlara uymaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.





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