MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 'Gençler hata yaparak öğrenecek'
GeriFutbol Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 'Gençler hata yaparak öğrenecek'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 06.07.2020 - 23:46,Son Güncelleme:

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 'Gençler hata yaparak öğrenecek'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 'Gençler hata yaparak öğrenecek'
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, 3-1'lik Kayserispor mağlubiyetinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Genç oyuncuların yaptığı hataların normal olduğunu belirten Sergen Yalçın, şöyle konuştu;

''HATA YAPARAK ÖĞRENECEKLER''

Genç oyuncuların hataları var ama böyle böyle öğrenecekler. Hata yaparak öğrenecekler. Olur öyle şeyler. Çok ilginç anlarda oldu tabii hatalar. Üzgünüz tabii, Kayserispor'u tebrik ederiz. İlk yarıda çok net 3-4 pozisyonumuz vardı, oyunu ilk yarıdan bitirebilirdik. İkinci yarıda basit hatalarla golleri yedikten sonra maçı çevirmek kolay olmuyor. Bu tür maçlar olacak yani. Pandemiden sonra zor bir dönem yaşıyoruz, herkesi kullanma fırsatı bulamıyoruz. Bu bir bahane değil tabii, gerçekleri söylüyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Şu anda transferi konuşmanın sırası değil. Almak istediğimiz oyuncular, bölgeler var ama bunun nasıl olacağını şu an söylemek zor. Sözleşmesi devam eden, kiralık oyuncularımız var. 3-4 hafta sonra başkanla oturup iyi bir değerlendirme yaparız.

''BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ İLE ARAMIZDA PROBLEM YOK''

Basında çıkan başkanla aramızda fikir ayrılıkları olduğumuz haberleri doğru değil. Benim söyleme şeklim, onun söyleme şekli farklı sadece. Bir fikir ayrılığımız yok yani. Yeni bir yapılanma gerekiyor öyle gözüküyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Gençler hata yaparak öğrenecek

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle