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GeriFutbol Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 'Eyüp Sultan'da kurban keseceğim'
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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 'Eyüp Sultan'da kurban keseceğim'

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 'Eyüp Sultan'da kurban keseceğim'
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şanssızlıklarını kırmak için adak adayacak.

Spor Arena / İsmail ER - Son 2 maçında 5 puan yitiren Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcuların moral ve motivasyonlarının çok iyi durumda olduğunu belirtti. Yalçın Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette takımın durumuyla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı:

Takımdan memnunum

“Antalya karşısında bol gollü galibiyeti kaçırdık. Şanssızdık. Önümüzdeki hafta futbolculuk yaşamımızda yaptığımız gibi şanssızlığımızı kırmak için Eyüp Sultan’a gidip adaklık kurban keseceğim. Herkes transfere takmış. Elimizdeki mevcut kadrodan memnunum. Başaracağız. Forvette bireysel hatalarımızı en aza indirmeliyiz. Kontralar ve ataklardan final vuruşları çıkarmalıyız. Konya başlangıç olacak ve inşallah teknik olarak taraftarlarımıza iyi futbol izlettireceğiz.”

Cenk idmanlara başlıyor

Beşiktaş'ın devre arası kadrosuna kattığı Cenk Tosun’un karantina dönemi yarın sona eriyor. Kondisyoner Stefano, “Cenk ile telefonda görüştüm. Fizik ve performans olarak hazır olduğunu belirtti. Pazartesi günü idmanlara katılarak performansını arttıracak özel çalışmalar yaptıracağım” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Eyüp Sultanda kurban keseceğim

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