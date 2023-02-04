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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Oyunumuz yetmedi'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 18:44

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu

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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Güneş, “Oyunun tamamıma baktığımızda kendi oyunumuz altına oynadık. Bütün şartlara uyum sağlamak istediğimiz maç oldu ama istediğimiz gol pozisyonları ve atakları sağlayamadık. Bu yüzden rakip kazandı. Yeterli konsantre olamadık ve motivasyonumuz düşüktü. Rakibimiz daha iyi konsantre olmuştu. Oyunumuz kazanmaya yetmedi. Rakip bizden daha istekliydi, rakibi tebrik ediyorum” diye konuştu.

“5 puan kaybı kabul edilemez”

Son 2 haftada 5 puan kaybettiklerini söyleyen Güneş, “Aboubakar daha iyi oyuncu oluğunu biliyoruz. Bazı oyuncuların kendi seviyelerinin altında oynaması da bizim için olumsuz. Hedefimiz bir takım oluşturmaktı ama bunu maalesef oluşturamadık. Fazla olanlar var, eksikler var. Yediğimiz gol planlarımızı alt etti. 2 maçtaki 5 puan kaybını kabul edilemez. Şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldık. Bu bir gerçek. Kaybedilen maçlardan sonra takım üzerinde moralsizlik oluyor. Maç bitti, üzgünüz, bize yakışan sonuç değil. Yapılacak tek şey bu takımı ayakta tutup, her maça final havasında çıkmak. Bunun dışında teslim olmak olmaz” ifadelerini kullandı.

“Takımın sorumlusu benim”

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Bir gazetecinin, “Maç sonu taraftar yönetimi istifaya davet etti. Neler söylersiniz?” şeklindeki sorusuna tecrübeli teknik adam, “Beşiktaş’ın mağlubiyeti beni ilgilendirir. Takımın sorumlusu da benim. Maçı kazansaydık taraftar tepki göstermeyecekti. Kaybettik, 2 maçı da kazanabilirdik ama her şey bitti panik yapalım diye düşüncemiz yok. Taraftarın tepkisi sağlıklı bir durum değil” yanıtını verdi.

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