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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Oyun böyle olamaz'

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#Beşiktaş#Trabzonspor#Şenol Güneş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 23:14

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Beşiktaş bu yıl ya da gelecek yıl şampiyon olur ya da olmaz... Ama oyun böyle olamaz.

BU KADAR KÖTÜ OYNAYAMAZ

Gole ihtiyacımız olduğu için Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'yı kullandım ama demek ki yanlış yapmışız. Belki N'Koudou'yu daha geç alabilirdik. Arkaya koşularıyla iş yapmasını bekledik. Haklı olarak o da hiç oynamadığını söyleyebilir, mazereti çok olabilir. N'Koudou ve Muleka, bu kadar kötü oynayamaz

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İLK YARI BOŞA GEÇTİ

Zor maçtı, psikolojisi farklıydı. Hazırlık maçı gibi oynadık, ciddiyeti göremedik. 'Nasılsa kazanırız' havası yoktu. İsteğimiz sahaya yansımadı. İlk yarı boşa geçti. Trabzonspor ikinci yarı seyirci ile daha baskılı oynamaya çalıştı. Biz de kontralarla hamle yapmayı düşündük ama düşündüğümüz gibi olmadı. Pozisyonlarımız var ama rakibin de var.

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BERABERLİK İŞE YARAMADI

2 puan kaybettik, beraberlik bir işe yaramadı. Savunmamız ikinci yarıda dirençli oynadı ama oyun dağınıklığı vardı. Oturmuş bir oyunun bozulmasına üzüldüm. 2 puandan daha önemlisi, oyun olarak kaybettiklerimiz var.

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#Beşiktaş#Trabzonspor#Şenol Güneş

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