Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ‘Muleka benim jokerim’ dedi, transferini veto etti

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kiralık gönderileceği iddia edilen Jackson Muleka’ya sahip çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor’un kiralamak için teklif yaptığı Demokratik Kongolu futbolcunun takımda tutulmasını istedi. Asbaşkan Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede Muleka hakkındaki görüşlerini dile getiren Güneş, Demokratik Kongolu oyuncunun hem sol kanat hem santrfor oynayabildiğine dikkat çekerek, “Jackson benim hücumdaki jokerim. Kendisinden önümüzdeki dönemde sıkça faydalanacağım” dedi.

BiZE BÜYÜK GÜÇ KATIYOR

Güneş, Muleka’nın takım içinde sevilen, uyumlu bir isim olduğunu da belirterek, “Hem saha içinde hem saha dışında bize güç katıyor. Ayrıca 23 yaşında ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olduğunu da unutmayalım. Bu şekilde disiplinli çalışmaya devam eder ve gelişirse Beşiktaş Kulübü ileride Avrupa kulüplerine satışından büyük miktarda paralar kazanabilir. Ben Jackson Muleka’ya inanıyorum ve kalmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

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TAKIMDA KALACAK

Şenol Güneş’in bu kararlı sözlerinin ardından Muleka’nın Süper Lig’den bir kulübe kiralık verilmesi düşüncesi gündemden kalktı ve siyah beyazlı takımda kalması kesinleşti.

Muleka’NIN BEŞiKTAŞ KARNESi

ORGANiZASYON MAÇ GOL ASiST

Süper Lig 3 - -

Konferans Ligi 6 3 -

2022-23 SEZONU

Süper Lig 29 5 1

Türkiye Kupası 3 1 -