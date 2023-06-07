Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Kazanmamız gerekiyordu, üzücü'

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Süper Lig'de Konyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Bizim için 3.'lük beklediğimiz bir sonuç değil. Beşiktaş şampiyonluğa oynar, şampiyon olur. Biz geldiğimizden beri sıralamaya bakamadan en iyi yerde bitireceğimizi söylüyorduk. Kendi sahamızda bu kadar sıcak sevgi gösterisinde bulunan seyircimiz varken kazanmamız gerekiyordu ama olmadı.

RAKİP DAHA GAYRETLİYDİ

Oynayacağımız oyun hem üstün olmalı hem de sonuç düşündüğümüz gibi olmalıydı. Bütüne baktığımızda kazanabilirdik ama oyun olarak düşündüğümüzün altında oldu. Hızlı, tempolu, temaslı agresif oynamadık. Rakip bizden daha gayretliydi. Onları kutlamak lazım. Bizim bu eksikliğimizi gözden geçirmemiz lazım.

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BENİM İÇİN ÜZÜCÜ

Taraftarın bu kadar destek olduğu bir maçta, 2 puan kaybederek 2.'lik üzüntüsü yaşadık. Tatile böyle gitmek benim için üzücü. Yine de oyuncuları başarılı sayıyorum. Futbol ateş gibidir. Çok sokulursan içine yakar seni, uzaklaştığında da üşürsün, donarsın. Biz bugün mesafeyi ayarlayamadık.

CENK TOSUN'UN SAKATLIĞI

Sakatlanan Cenk Tosun'un durumuna bakacağız, iyi göünmüyor. Bizim için kötü bir gün oldu. Böyle bir şey beklemiyorduk.