Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten derbi yorumu: 'Hepsi değişecek'

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Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

Kazanmak ne kadar güzelse, kaybetmek de o kadar üzüntü verici. Bugün kritik ve çok önemli bir maç oynadık, hem bizim için hem rakip için. Oyunda da eksiklerimiz var. Fizik, teknik, taktik olarak baya sıkıntılarımız vardı. İkinci yarı başında oyunu kontrol ettik, oyun lehimize döndükten sonra golü yedik. Golden sonra bir hamle yaptık. Rakip gidip gelen oyunda avantaj yakaladı.

FİZİK OLARAK DÜŞTÜK

Rakip geriye çekildi, evet doğru ama biz tempolu oynama şansını kullanamadık. Fizik olarak düştük. Geride kaldık. Rakip burada bir avantaj yakaladı. Öne çıktığımızda rakipten daha iyiydik ama bu sonuca yansımadı

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ÇOK TOP KAYBI YAPTIK

Daha iyi şeyler yapabiliriz. Umudumuz ve gücümüz var. Oyundaki artılarımızın artması gerekiyor. Rakibin forveti, savunmada olmamıza rağmen 2 kez boş kaldı. Savunmada, birebirlerde alan ve oyuncu markajına geçmemiz gereken anlar vardı. Çok top kaybı yaptık. Rakip de kendi sahasında oynama avantajını kullandı. Ben daha üstün bir oyun bekliyordum bizden, olmadı.

HEPSİ DEĞİŞECEK

Geçen maçta da, bu maçta da savunma sıkıntısı vardı. Takımın blok olarak gidip gelmesi gerekiyor. Bazen çok geride kaldık. Rakip sahaya çıkınca daha etkili oluyoruz. Bizde o tip oyuncular var. Savunmaya çekilince rakibin işi kolaylaşıyor. Bunların hepsi değişecek.

Maalesef kaybettik. Oyunu ikinci bölgede oynamaya çalıştık. İkinci yarının başında daha iyi başlamamıza rağmen golden sonra dağıldık. Oyuncu değişikliklerinin gereksiz ve zamansız olması hamle şansımızı da etkiledi. Zaten fiziksel, teknik ve taktik olarak eksiklerimiz vardı. Kazanmak isteyerek geldiğimiz maçta kazanacak kadar oyun oynamadık. Son bölümde rakip geri çekildi ama buna rağmen daha şuurlu oynamalıydık. Ben oyuncuların düştüğünü düşünüyorum. Kaybedilen bir 3 puan. Takımın genel oyuncu yapısına bakarsam daha umutluyum. Ama oyunla ilgili olumsuz şeyler söyleyebilirim bugün için. Bunları aşacağımızı düşünüyorum.



BASKIYI VE RAKİBE YAKIN MARKAJI İYİ YAPAMADIK



Oyun başında çok tempolu oynarsanız sonra düşebilirsiniz, düşen oyunculara da hamle yaparsınız. Ama genel düşüş varsa sıkıntılı. Gedson mesela çok tempolu oynadı, o da düştü. Hamle yapmamız gereken dakikalarda yapamadık. Baskıyı yapamadık. Fizik güç gerekliydi. Fiziksel eksikliği kabul ediyorum ama pas yapma yüzdemizin daha fazla olması lazım. Topu rakibe verirseniz topun peşinden koşarsınız. Geriye geldiğimiz her topta rakip avantaj yakalıyor. Biz savunmada kaldığımız rakip bunu değerlendirdi. Hava toplarında gereken üstünlüğü sağlayamadık, rakibe yakın markajı iyi yapamadık.



ROSIER VE UMUT MERAŞ’IN ARKA ADALELERİNDE SIKINTI VAR



İkisinde de arka adalesinde sıkıntı var. Bir oyuncu 90 dakika çıkaramıyorsa, başka problemler vardır. Bunlar genel sorunumuz. Bir de bireysel sorunlarımız var. Fiziksel olarak eksiklikler varsa bu bir sorundur. İnşallah önümüzdeki maçı kazanacağız. Zamanımız var. Bu maçı da kazanabilseydik moral kazanabilirdik. Golden sonra kırılmanın olduğunu düşünüyorum. İkinci yarı daha ne yaptığımızı bilirken gol yedik. Rakip gelmeye devam etti, gelmemesi gerekir. Her çıktığında topu alıp geliyorsa sorun vardır. Bizim orada 1-2 pozisyon bulmamız bir şey ifade etmez. Daha çok pozisyon bulmalıyız.

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ELDEKİ OYUNCULARDAN EN İYİ PERFORMANSI ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ



Eldeki oyunculardan en iyi performansı almaya çalışacağız. Biraz daha iyi oynasaydık kazanabilirdik. Diğer taraftan da oyuncularımızın sakatlıkları var. Umut kenarda kaldı, düşüş yaşadı. Daha sonra hamle yapacaktık, yapamadık. Bunlar yardımcı unsurlardır. Bütün bunlarda asıl sorunumuzun savunmada olacağını düşünüyorum. Yakın markaja geçemezsek, rakip bunu kullanır.



BUNLARLA OYNAYABİLECEKSEK OYNAYACAĞIZ



Hepsine bakıp bunlarla oynayabileceksek oynayacağız. Şu anda eldekiler bunlar. Boş konuşmaya gerek yok. Elimizdekiler yarar sağlamıyorsa o zaman oyuncu bakılır ama şu anda elimizdeki isimler bunlar. Haksızlık yapmak istemiyorum. Bunlar bizim oyuncularımız. Kaliteli oyuncular olduklarını biliyoruz ama randımanları düşük diyoruz. Bu maçı alsaydık, belki oyuncuların moralleri artacaktı. Kazanmak başka, kaybetmek başka duygudur. Fiziksel olarak sorun var, top kayıpları anlamında sorun var. Defanstan topla gelen kişiyi kimse karşılamadı. Karşılamalı. Bunlar hata. Bugün Atiba antrenmanda daha iyiydi. Orta sahaya girebilirdi. Alli girebilirdi. Hiçbirini kullanamadık. Kaybettiğimiz maçtan güzel örnekler çıkaracağımızı düşünüyorum. Bizim ne olursa olsun savunmada kalmamamız gerekiyor.



ALLI VE ATIBA BİR ŞEYLER KATABİLİRDİ AMA ONLARI DA YETERLİ GÖRMEDİM

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Orada etki edebilecek bir Alli vardı. O da tam olarak hazır değil. Redmond mesela geçtiğimiz maçtaki gibi bu maçta dinamizm katamadı. Alli ve Atiba bir şeyler katabilirdi ama onları da yeterli görmedim.



JOSEF İYİ NİYETİYLE, GAYRETİYLE TAŞIDI, ROSIER BUNU DA GÖSTEREMEDİ



Rosier bunu da gösteremedi. Hamle şansımızı kullanamadık. Josef o konuda iyi niyetli. Daha iyi bir oyuncu. Sakatlık sonrasında ritim olarak daha iyi olması gerekiyor.



CAYDIRICI OLMAMIZ GEREKİYORDU



Antalyaspor maçında da zorlanabilirler. Çünkü bir sorun var. Topu iyi kullansaydık, rakibin bize daha az gelmesini sağlayabilirdik. Bu ciddi bir maçtı, büyük bir maçtı. Ümraniyespor maçında da aynı eksiklerimiz vardı. Bu da çalışmayı gerektiren bir şey. Caydırıcı olmamız gerekiyordu, bunları yapmadık. Bunları çalıştıracağız. Oyuncudan verim alırsak sorun yok, alamadığımız zaman değiştireceğiz.

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