Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Hep geriden geliyoruz, moral gücünü arttırdı'

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Süper Lig'de Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Hep geriden geliyoruz. Çok puan kayıplarımız oldu. Bugün hep ileriye gitmeyi düşündük. Oyun olarak çok mesafe aldığımızı, takım oyununda daha ileri gittiğimizi düşünüyorum. Ama bugün sadece kazanmayı düşününce oyun ikinci plana düştü. Rakip de kendi sahamızda bize 2 puan kaybettirmişti. Bugün de iyi kapanarak oynayıp, bulacağı bir golle oyunu taşımaya çalışıyordu. Gol, moral gücünü arttırdı.

DAHA İYİ OLMALARINI BEKLİYORUM

Bizim tamamında oyun üstünlüğümüz olması gerekirken, ikinci yarı oyun üstünlüğü ve gollerimiz oldu. Daha oyuna hakim olarak oynamak gerekiyordu, özellikle ilk yarıda yapamadık. 3 gol bulduk, pozisyonlar bulduk. Rakibi de ortak ettik. Antalyaspor da iyi takım. İyi bir ambiyans vardı. Pas yüzdesi olarak, ilk yarıda oyun temposu ve hızı düşüktü. Bu da oyunu etkiledi. Geldiğimden beri ilk defa duran toptan gol yedik. Sonunda bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Dinlemeyi hak ettiler. Ama daha iyi olmalarını bekliyorum. Kalan 3 maçta oyunumuz her rakibe karşı üstün olmalı, kazanmak arkasından gelir.

HAKEM YORUMU

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Hakemle ilgili konuşmuyorum. Kırmızı kart, penaltı, değil, faul... Yanlış kararlar, doğru kararlar veriliyor. Herkes konuşuyor. Van'da da, Kayseri'de de, Trabzon'da da, Antalya'da da, her şehirde, herkes yorum yapıyor. Çok girmeyi doğru bulmuyorum. Yanlış kararlar, doğru kararlar bizde saklı kalsın.

OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM



İlk maçta 2 puan kaybetmiştik. Bugün de kazanmak için buraya geldik. Kazanmak için sahaya çıktık. Oyunumuz kazanmak için yeterli değildi. Antalyaspor iyi kapanıp orta sahada baskı yaptı. Biz de yavaş temposuz oynadık. Top kayıplarımız vardı. Duran toptan gol yiyince bu sezon ilk defa benim dönemimde duran toptan gol yedik. Olumsuzluğa rağmen oyunu bırakmayan, skoru tekrar lehine çeviren, kazanma anlayışını hayata geçiren bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum.

NE OLMUŞ Kİ ANTALYASPOR ŞİKAYETÇİ OLDU



Ne olmuş ki Antalyaspor şikayetçi oldu. Hoca mı yönetici mi söyledi bilmiyorum. Oyun olarak 1-0 öne geçmiş bir takım vardı. Antalyaspor’un Nuri hocayla başarılı olacağını düşünüyorum.



ŞAMPİYONLUK BAŞKA DÜNYA



Üstümüzde Fenerbahçe ve Galatasaray var. Ne yapacakları onların maçlarına bağlı. Biz kendi oyunumuzu oynayıp kazanabilirsek o zaman konuşuruz. Bu maçı kazanınca umudumuz var. Bu takımın gücü de umudu da var. Şampiyonluk başka bir dünya. Ona gitmek için daha olağanüstü çalışmamız lazım. Kendi dönemimizde puanları kaybetmeseydik bugün lider olabilirdik. Onları geri getiremeyiz. Futbolda kayıplar var. Bunları unutup maçlarımıza bakacağımız. Oyuncularımıza 3-4 günlük bir izin verdim. 21 Mayısa kadar maçımız olmayacak. Dışımızda olan şeylere fazla müdahale etmeden oyunumuzu nasıl geliştiririz ona bakacağız.

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