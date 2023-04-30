Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Hak ettiğimiz bir sonuç'

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Süper Lig'de Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Bütün taraftarlar kazanmayı ve iyi oyunu bekliyordu. Rakibimizde iyi oyuncular var. Çok istekliydik. Bir hata, bir şut gol oldu ancak maçın geneline bakarsak atılan tek şut da o.

HAK ETTİĞİMİZ BİR SONUÇ

Golden sonra pas yüzdemiz ve top kazanma gayretimiz de arttı. Skoru aldıktan sonra taraftar da devreye girince çok güzel bir ambiyans oldu. Hak ettiğimiz bir sonucu aldığımızı düşünüyorum.

ÜSTÜNE DAHA FAZLA KOYMAMIZ GEREKİYOR

Beşiktaş olarak karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyor demiştim. Yeterli mi, değil. Neredeyiz ve nereye gideceğimizi seçmemiz gerekiyor. Bugün bir tık daha üzerine çıktığımızı gördüm. Herkesin iyi niyetli çalıştığını gördüm. Bunu sürdürmemiz lazım. Bunun üstüne daha fazla koymamız gerekiyor. Demek ki oynayabiliyoruz.

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TARAFTARA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Allah bizi bugün Beşiktaş taraftarlarına karşı mahcup etmedi. Onların duygusu, onların coşkusu. Çok güzeldi. Bütün Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum"

BUGÜNLERE ÖYLE GELDİK

Ben sevilmesem de herkes için bir şey yapmak isteyen, sevenlere de cevap vermek isteyen biriyim. Sizi biri seviyorsa ve size bir adım atıyorsa siz birkaç adım atmalısınız. Bugünlere öyle geldik.