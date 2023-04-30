Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Hak ettiğimiz bir sonuç'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Hak ettiğimiz bir sonuç
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 21:41

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Bütün taraftarlar kazanmayı ve iyi oyunu bekliyordu. Rakibimizde iyi oyuncular var. Çok istekliydik. Bir hata, bir şut gol oldu ancak maçın geneline bakarsak atılan tek şut da o.

HAK ETTİĞİMİZ BİR SONUÇ

Golden sonra pas yüzdemiz ve top kazanma gayretimiz de arttı. Skoru aldıktan sonra taraftar da devreye girince çok güzel bir ambiyans oldu. Hak ettiğimiz bir sonucu aldığımızı düşünüyorum.

Gözden KaçmasınBeşiktaş 3-1 Galatasaray (Maçın özeti)Beşiktaş 3-1 Galatasaray (Maçın özeti)Haberi görüntüle

ÜSTÜNE DAHA FAZLA KOYMAMIZ GEREKİYOR

Beşiktaş olarak karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyor demiştim. Yeterli mi, değil. Neredeyiz ve nereye gideceğimizi seçmemiz gerekiyor. Bugün bir tık daha üzerine çıktığımızı gördüm. Herkesin iyi niyetli çalıştığını gördüm. Bunu sürdürmemiz lazım. Bunun üstüne daha fazla koymamız gerekiyor. Demek ki oynayabiliyoruz.

Haberin Devamı

TARAFTARA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Allah bizi bugün Beşiktaş taraftarlarına karşı mahcup etmedi. Onların duygusu, onların coşkusu. Çok güzeldi. Bütün Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum"

BUGÜNLERE ÖYLE GELDİK

Ben sevilmesem de herkes için bir şey yapmak isteyen, sevenlere de cevap vermek isteyen biriyim. Sizi biri seviyorsa ve size bir adım atıyorsa siz birkaç adım atmalısınız. Bugünlere öyle geldik.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Sporda başarısızlık yok mudur Giannis’in bozgun sonrası açıklamaları tartışma yarattı ‘Ağır zırvaladı’

Sporda başarısızlık yok mudur? Giannis’in 'bozgun sonrası' açıklamaları tartışma yarattı! ‘Ağır zırvaladı’

#NBA
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

#Rota