Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Biraz panikledik, zorladılar'

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UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Rakibimizin gücünü, oyun şeklini biliyorduk. Kanatlardan atakları çok fazla, hızlı şekilde yapıyorlardı. Hücum zenginliği çok olan bir takım.

BİRAZ PANİKLEDİK

Oyun başında daha önde baskı yapmak istedik. Ama bizi kendi sahamızda zorladılar. Biraz panikledik daha sonra oyuna ortak olduk. Ama hücum varyasyonları eksik kaldı. İkinci yarıda da bunu denediler.

BİZDEN ÜSTÜN OYNADILAR

Kendi sahasında oynama avantajıyla da bizden üstün oynadılar. Bizim oyuncuların hepsi elinden gelen gayreti gösterdi. İyi niyetle mücadele ettiler

ÖYLE OYNAMAK ZORUNDA KALDIK

En azından beraberlik için savunma ağırlıklı oynamaya çalıştık. Öyle oynamak zorunda kaldık. Cenk'in de morale ihtiyacı vardı. Bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi

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