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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bir stoper daha istiyor

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#Transfer#Beşiktaş#Şenol Güneş
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bir stoper daha istiyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 08:08

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş savunmaya 1 transfer daha yapmaları gerektiğini vurguladı. “Amartey çok yönlü bir oyuncu. Saiss’i aratmayacaktır” diyen tecrübeli teknik adam 3 kulvarda yarışacaklarını ve hepsinde başarılı olmak istediklerini belirtirken stoper takviyesi yapmalarının şart olduğunun altını çizdi.

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Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş transfer dönemi kapanmadan takıma bir takviye daha yapılmasını bekliyor. Stopere Daniel Amartey’i transfer eden Kartal’da, deneyimli teknik adam Ganalı oyuncunun performansından çok memnun olduğunu ifade etti.

ÖNÜMÜZDE YOĞUN BiR TAKViM VAR 

Güneş, Amartey’in asıl bölgesi olan stoper dışında sağ bek ve ön libero olarak görev yapabildiğinin altını çizerken “Amartey çok yönlü bir oyuncu. Saiss’i aratmayacaktır. Ancak bir stoper daha almamız gerek. Çünkü Konfederasyon Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Lig’de yoğun bir maç trafiği bizi bekliyor. 3 kulvarda da iddialı olabilmemiz için takviye yapmamız şart” diye konuştu.

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HEPSiNDEN FAYDALANACAĞIZ 

Beşiktaş Teknik Direktörü diğer yeni oyuncularla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede ise Rebic, Rashica, Chamberlain, Onana ve Bakhtiyor’un antrenmanlarda olağanüstü çalıştıklarına dikkat çekerken bu oyunculardan da dönüşümlü olarak yararlanacağını ifade etti. Güneş “Takımın genel durumu ve çalışmalar çok iyi durumda. D.Kiev ile oynanacak rövanş maçında kadroda önemli değişiklikler yapmayacağım. Perşembe taraftarımızın yüzünü güldürecek skorla sahadan ayrılmak istiyoruz” dedi.

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#Transfer#Beşiktaş#Şenol Güneş

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