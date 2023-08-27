Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bir stoper daha istiyor

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Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş transfer dönemi kapanmadan takıma bir takviye daha yapılmasını bekliyor. Stopere Daniel Amartey’i transfer eden Kartal’da, deneyimli teknik adam Ganalı oyuncunun performansından çok memnun olduğunu ifade etti.

ÖNÜMÜZDE YOĞUN BiR TAKViM VAR

Güneş, Amartey’in asıl bölgesi olan stoper dışında sağ bek ve ön libero olarak görev yapabildiğinin altını çizerken “Amartey çok yönlü bir oyuncu. Saiss’i aratmayacaktır. Ancak bir stoper daha almamız gerek. Çünkü Konfederasyon Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Lig’de yoğun bir maç trafiği bizi bekliyor. 3 kulvarda da iddialı olabilmemiz için takviye yapmamız şart” diye konuştu.

HEPSiNDEN FAYDALANACAĞIZ

Beşiktaş Teknik Direktörü diğer yeni oyuncularla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede ise Rebic, Rashica, Chamberlain, Onana ve Bakhtiyor’un antrenmanlarda olağanüstü çalıştıklarına dikkat çekerken bu oyunculardan da dönüşümlü olarak yararlanacağını ifade etti. Güneş “Takımın genel durumu ve çalışmalar çok iyi durumda. D.Kiev ile oynanacak rövanş maçında kadroda önemli değişiklikler yapmayacağım. Perşembe taraftarımızın yüzünü güldürecek skorla sahadan ayrılmak istiyoruz” dedi.

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