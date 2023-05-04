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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Artık her maçımız final gibi olacak

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Şenol Güneş#Antalyaspor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Artık her maçımız final gibi olacak
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 07:00

Deneyimli teknik adam futbolcularından derbi zaferinin rehavetinden çıkıp Antalya maçına odaklanmalarını istedi.

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Galatasaray galibiyeti ile moral bulan ve şampiyonluk umutlarını sürdüren Beşiktaş’ta Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Teknik direktör Şenol Güneş sık sık futbolcularını uyararak derbi zaferi sonrası rehavete kapılmamaları gerektiğini dile getirdi. Ligde dört maçları kaldığını belirten Güneş, “Artık her maçımız final... Oynayacağımız rakipler de çok iyi takımlar. Antalyaspor deplasmanda Karagümrük’ü yenmeyi başarmış bir takım. Deplasmanda oynayacağımız bu maç üst düzey bir mücadeleye sahne olacak. Galatasaray maçında olduğu gibi oynarsak kazanmamamız için hiçbir neden yok” dedi. Öte yandan Güneş’in Antalya’daki maça derbideki kadroyla çıkması bekleniyor.

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Antalyaspor

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