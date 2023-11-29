Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Ülke puanı için kazanmamız gerekiyor

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Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Rıza Çalımbay, “Yarınki maç olsun, bundan sonraki Lugano maçı olsun biz kazanmak için oynayacağız. Taraftar için, Beşiktaş için, ülke puanı için kazanmamız gerekiyor. Keşke elenmeseydik de iddiamız devam etseydi. Çok daha farklı şeyler olabilirdi. Bu maçlarla ilgili tek düşüncemiz kazanmak, başka bir şey düşünmüyoruz. İki tane lig maçımızı kazandık, onu da devam ettirmek istiyoruz. Club Brugge, grubun en iyi takımı. Çok zor olacak” şeklinde konuştu.

“BELLİ ARKADAŞLARIMIZI OYNATMAK İSTEMİYORUZ”

Yaşanan sakatlıklardan dolayı Club Brugge karşısında çok farklı bir kadroyla sahaya çıkacaklarını aktaran Çalımbay, “Yaklaşık 9-10 tane sakat oyuncumuz var. Bu maçın ardından Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarımız var. Bu kadar sakatlığın içinde bazı oyuncularımızı oynatamayacağız. İyi bir kadromuz var. Bizi mahveden sakatlıklar. Yarın stoper ve sol bek yok. Değişik bir takımla çıkmak zorundayız. Ne olursa olsun iç sahada bu maçı en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Belli arkadaşlarımızı oynatmak istemiyoruz. O açıdan korkuyorum, başka sakatlıklar olmasın diye. Onun dışında sıkıntı yok. Takımın havası çok iyi. Herkesle bireysel olarak görüşüyorum” diye konuştu.

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“ŞU ANDA BAZI BÖLGELERDE OYNATACAK OYUNCU BULAMIYORUM”

Beşiktaş’ta üst üste yaşanan sakatlıklarla ilgili gelen bir soruya ise Rıza Çalımbay şu şekilde cevap verdi:

“Nedenini araştırdık. 7-8 kişinin sakatlığı aynı yerden. Bu bizden önce olan sakatlıklar. Cenk de söyledi. Haftada 3 maç oynayınca sakatlıklar geliyor. Ben bu kadarını görmedim. Kimseyi suçlayacak değilim ama olmuş. Aşırı yüklenmeden dolayı olmuş olabilir. Rachid, Başakşehir maçında 5 dakika sonra çıktı. Bunları da söylediğinde sakatlığı mazeret olarak görüyor şeklinde düşünülüyor. Altyapıdan da oyuncu aldık. İki tane sağlam stoper var. Necip ve Omar. Necip cezalı. Sol bek yok. Umut’u alacağız ama o da listede yok. Şu anda bazı bölgelerde oynatacak oyuncu bulamıyorum. Bakhtiyor oynarsa maskeyle oynayacak."

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FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Rıza Çalımbay, Süper Lig'deki maçlarla ilgili; "Bizim bir seri yapmamız gerekiyor. Bizim için en önemli maçlardan bir tanesi Ankaragücü. Çok iyi bir şekilde o maçı bitirmemiz gerekiyor. Ondan sonra taraftarımızın desteğiyle derbi maçını (Fenerbahçe) kazanıp iyi bir yere gelmeye çalışacağız.” dedi.

“DANIEL AMARTEY BİRAZ ÖNCE GELDİ, KASIĞINDA PROBLEM VARMIŞ”

Daniel Amartey’in iyileşme sürecinde olduğunu ancak kasığında problem yaşadığını aktaran Rıza Çalımbay, “Daniel zaten sakattı ama biraz iyileşmişti. Belki oynayabilirim demişti. Biraz önce geldi, kasığında problem varmış. Aytuğ’u zaten kadroya geliyoruz. Genç oyuncuların böyle maçlarda ilk defa oynayacak olması onları da belki zor duruma düşürebilir. İnşallah onlar da verilen şansı iyi bir şekilde değerlendirebilir” ifadelerini kullandı.

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“GELEN KİŞİYE DESTEK VERİLDİĞİNDE BURADA ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLUR BENCE”

Kulübün başkanlığına aday olan iki ismin de kendisine verdiği destekten dolayı memnun olduğunu belirten Çalımbay, “İki başkan adayı da camiamızın büyüklerinden. Samet Ağabey benim kaptanımdı. Ondan kaptanlığı almıştım. Feyyaz ile yıllarca beraber oynadık. Burası bence bir aile oldu. Bu güzel bir şey. Gelen kişiye destek verildiğinde burada çok güzel şeyler olur bence” şeklinde konuştu.

“İLK GELDİĞİMİZDE OYUNCULARIN ANTRENMANLARDA YÜZÜ GÜLMÜYORDU”

Sakaryaspor maçı dahil oynadıkları üç maçta aldıkları üç galibiyetin oyunculara öz güven aşıladığını belirten tecrübeli teknik adam, “İlk geldiğimizde oyuncular antrenmana geldiğinde yüzleri gülmüyordu, idmanda isteksizlerdi. Biz ilk olarak orayı düzelttik. Şimdi herkes mükemmel şekilde antrenmanı yapıyor. Aldığımız galibiyetler de bizim için çok iyi. Sakaryaspor maçı dahil oynadığımız üç maçta futbolcular öz güven kazandılar. İki hafta sonra hepsi çok daha iyi yerlere gelecek. Bizim zamanımız da yok. Bir sürü maç oynayacağız. Bu zaman zarfında sakatlarımız iyileşirse daha iyi olacağız. Beşiktaş takımında başkan gidebilir, antrenör gidebilir ama hedefi her zaman şampiyonluktur, yukarıya gitmektir” diyerek sözlerini noktaladı.