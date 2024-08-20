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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Yediğimiz 2 gole neden olan 2 eksiği gidereceğiz

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#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#ANTALYASPOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Yediğimiz 2 gole neden olan 2 eksiği gidereceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor galibiyetinin ardından takımdaki eksikleri kapatacaklarını belirtti.

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Beşiktaş seyircisi önünde çıktığı ilk lig maçında geriye düşüp kazanırken teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor karşısında yenilen 2 golün sebeplerini açıkladı.

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Kanatların yeterince geri gelmemesi ve stoperde uyumsuzluğun 2 gol olarak kendilerine geri döndüğünü belirten Hollandalı çalıştırıcı bu 2 eksiği kapatacaklarını belirtirken “Kadromuzda kaybedilen her topu kovalayan düşünceyi geliştirmemiz gerek. Bunu tüm oyuncularıma aktarıyorum. Her sorunu çözeceğiz.” dedi.

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#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#ANTALYASPOR

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