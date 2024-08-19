Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Reaksiyonumuz mutlu etti

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Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Giovanni van Bronckhorst'un sözleri;

Tabii ki beklediğimiz başlangıç değildi. Ama bunlar futbolda olan şeyler. Benim hoşuma giden şey, gösterdiğimiz reaksiyon oldu. Enerjimiz yüksekti. Çok fazla pozisyon bulduk. Mutluyum gösterdiğimiz reaksiyondan dolayı.

ÖĞRENECEĞİMİZ ŞEYLER OLACAK

Bu maça tekrardan bakacağız. Ama maçın içinde hissettiğim, ikinci golü çok basit yediğimizdi. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı. Geçişleri hızlı yaptık. Genel olarak oyundan dolayı mutluyum. Mutluyuz galibiyetten dolayı. Bu maçtan öğreneceğimiz şeyler tabii ki olacak.

SEMİH KILIÇSOY YORUMU

Önemli bir oyuncu, çok yetenekli. Gol atma konusunda efektif olacaktır. Asistleri de önemli. Yapması gerektikleriyle ilgili konuşuyoruz. Böyle devam etmesi lazım. Daha iyi olacaktır. Aynı şeyler Mustafa için de geçerli.

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MEHMET AURELİO: BİZ DE ŞANSLAR ELDE ETTİK

Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, Beşiktaş maçı sonrası şu ifadeleri kullandı:

Takımımız böylesine zor bir deplasmanda Beşiktaş’a karşı bir mücadele ortaya koymaya çalıştı. İlk dakikada golü bulduk. Sonrasında Beşiktaş beraberliği yakaladı. Biz de şanslar elde ettik. Böyle zor bir deplasmanda mücadele etmek zor olabiliyor. Beşiktaş kalitesiyle 3 ve 4. golü buldu. Şimdi Hatayspor maçına odaklanıyoruz. Umarım kendi evimizde galibiyetle başlarız