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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: 'Bu sonucu hak ettik'

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#Beşiktaş#Bronckhorst#Lugano
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Bu sonucu hak ettik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 23:37

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano'yu 4-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Avrupa Ligi'nde Lugano'yu 4-1 mağlup ederek adını lig aşamasına yazdıran Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Van Bronckhorst'un sözleri;

Harika bir akşam yaşıyoruz. Tarafarımız bütün akşam bize destek verdi. Hepimiz için keyifli bir gece geçiyor.

FAZLA FIRSAT VERMEDİK

İlk yarıda iyi oynadık, çok fazla fırsat yakaladık, rakibe büyük fırsat vermedik. İkinci yarıya çok iyi başlayamadık. Bir gol yedik ama ondan sonra da fazla fırsat vermedik.

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SKORDAN DOLAYI MEMNUNUM

Harika bir gol attık, o golden sonra rakibin geçişlerde çok fazla pozisyon vereceğini biliyorduk. Bu sonucu hak ettik. Skordan dolayı memnunum. Gruplara kalma hedefimize de ulaştık.

TRANSFERDE İYİ İŞ YAPTIK

Geldiğimden beri büyük bir kadromuz vardı. Bu kadroyu tazeledik. İyi oyuncular kattık kadromuza. Daha önce de söyledim, iyi iş yaptık transferde.

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#Beşiktaş#Bronckhorst#Lugano

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