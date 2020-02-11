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Futbol
DHA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 14:03,Son Güncelleme:/

Beşiktaş tek eksikle çalıştı

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Beşiktaş tek eksikle çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlıların 30 dakikasını basına açık gerçekleştirdiği idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Beşiktaşlı futbolcular ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik programın yer aldığı çalışmalar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Beşiktaş tek eksikle çalıştı

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