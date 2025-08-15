Beşiktaş, Taylan Bulut transferini resmen açıkladı! İşte ilk sözleri

Haberin Devamı

Beşiktaş, Taylan Bulut transferini resmen açıkladı.

Siyah beyazlıların konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Taylan Bulut, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi.



Taylan Bulut’u Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde Asbaşkanımız Murat Kılıç karşıladı.



Asbaşkanımız Murat Kılıç, havalimanında yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Camiamıza ve Taylan’a hayırlı olsun. Taylan Bulut’u uzun süredir takip ediyorduk. Uzun yıllar boyunca kulübümüze hizmet edeceğine, taraftarlarımızla beraber güzel günler geçireceğimize inanıyoruz.”



Taylan Bulut ise şunları ifade etti:



“Burada olduğum için çok gururlu ve mutluyum. Kulübümüz ve taraftarlarımız için her şeyimi vereceğim.”

