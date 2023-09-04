Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü resmen açıkladı!

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Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan Beşiktaş'a kiralanan Tayfur Bingöl bonservisiyle birlikte siyah beyazlılara transfer oldu. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 34 maçta forma giyen Tayfur Bingöl, 2 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.
Öte yandan Alanyaspor da Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transfer olduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Evine Hoş Geldin Tayfur Bingöl 🦅— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2023
Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur… pic.twitter.com/dyfiUSumHC