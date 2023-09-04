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Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü resmen açıkladı!

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#Beşiktaş#TRANSFER HABERLER#TAYFUR BİNGÖL
Beşiktaş Tayfur Bingölü resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 16:26

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki Tayfur Bingöl yeniden Beşiktaş'ta.

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Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan Beşiktaş'a kiralanan Tayfur Bingöl bonservisiyle birlikte siyah beyazlılara transfer oldu. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 34 maçta forma giyen Tayfur Bingöl, 2 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı. 

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı. 

Öte yandan Alanyaspor da Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transfer olduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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#Beşiktaş#TRANSFER HABERLER#TAYFUR BİNGÖL

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