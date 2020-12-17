GeÃ§en sezonu ilk 3 iÃ§inde bitiren BeÅŸiktaÅŸ, kupa mÃ¼cadelesine 5. turda Ã§Ä±kacak. KupanÄ±n 3. turunda Ä°Ã§el Ä°dmanyurdu'nu evinde 3-1 yenen Tarsus Ä°dman Yurdu, 4. turda ise Ä°stanbulspor'a deplasmanda 1-0 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurarak 5. tura yÃ¼kseldi.

Tek maÃ§ Ã¼zerinden oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmada Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kuracak ekip, son 16 turuna yÃ¼kselecek. Normal ve uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde beraberlik olmasÄ± halinde tur atlayacak ekip penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± sonucunda belli olacak.

BeÅŸiktaÅŸ Tarsus Ä°dman Yurdu maÃ§Ä± saat kaÃ§ta, hangi kanaldan canlÄ± yayÄ±nlanacak?

Vodafone Park'taki karÅŸÄ±laÅŸma saat 21.00'de baÅŸlayacak. MÃ¼cadeleyi hakem Yasin Kol yÃ¶netecek. KarÅŸÄ±laÅŸma A Spor kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak..

Siyah-beyazlÄ± ekip, TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda son sezonlarda istediÄŸini alamadÄ±. GeÃ§en sezon son 16 turunda kupaya veda eden BeÅŸiktaÅŸ, 2018-2019'da cezasÄ± nedeniyle organizasyonda yer alamamÄ±ÅŸtÄ±. 2017-2018 sezonunda yarÄ± finalde FenerbahÃ§e ile eÅŸleÅŸen BeÅŸiktaÅŸ, rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±na Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸ ve hÃ¼kmen yenilerek elenmiÅŸti. 2016-2017 sezonunda da FenerbahÃ§e'ye elenen BeÅŸiktaÅŸ, Ã¶nceki 5 sezonda da baÅŸarÄ± elde edemedi.

KupayÄ± 9 kez kazanan siyah-beyazlÄ± ekip, son olarak 2010-2011 sezonunda bu baÅŸarÄ±yÄ± gÃ¶stermiÅŸti.

BeÅŸiktaÅŸ'ta kamp kadrosu belli oldu

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n tarafÄ±ndan belirlenen kamp kadrosunda ÅŸu oyuncular bulunuyor:

Ersin DestanoÄŸlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, RÄ±dvan YÄ±lmaz, Serdar SaatÃ§Ä±, Josef de Souza, OÄŸuzhan Ã–zyakup, Necip Uysal, Dorukhan TokÃ¶z, Kartal YÄ±lmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, GÃ¼ven YalÃ§Ä±n, Cyle Larin, Ajdin Hasic, Atakan Ãœner.

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Tarsus Ä°dman Yurdu, BeÅŸiktaÅŸ'a sÃ¼rpriz yapmayÄ± hedefliyor

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda BeÅŸiktaÅŸ ile eÅŸleÅŸen Tarsus Ä°dman Yurdu, iyi futbol oynayÄ±p tur atlamak istiyor.

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 5. turunda BeÅŸiktaÅŸ ile karÅŸÄ±laÅŸacak Misli.com 2. Lig takÄ±mlarÄ±ndan Tarsus Ä°dman Yurdu, gÃ¼Ã§lÃ¼ rakibini yenip bir Ã¼st tura adÄ±nÄ± yazdÄ±rmak istiyor.

17 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ deplasmanda oynanacak BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± AA muhabirine deÄŸerlendiren Tarsus Ä°dman Yurdu'nun teknik direktÃ¶rÃ¼ ErgÃ¼n Penbe, takÄ±m olarak BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±na motive olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

HazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini ifade eden Penbe, amaÃ§larÄ±nÄ±n seyir zevki yÃ¼ksek bir maÃ§ ortaya koymak olduÄŸunu kaydederek ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"BeÅŸiktaÅŸ gibi bÃ¼yÃ¼k bir camiaya karÅŸÄ± mÃ¼cadele edeceÄŸiz. GÃ¼zel bir maÃ§ izletmek istiyoruz. Sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± yenme adÄ±na ne varsa yapacaÄŸÄ±z. En iyi ÅŸekilde Tarsus Ä°dman Yurdu'nu temsil etmek iÃ§in orada olacaÄŸÄ±z. Bize yakÄ±ÅŸanÄ± yapacaÄŸÄ±z. Futbolu Ã§irkinleÅŸtirmeden oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oyundan keyif alarak mÃ¼cadele edeceÄŸiz. Hem futbolcularÄ±mÄ±n Ã¶zgÃ¼veni aÃ§Ä±sÄ±ndan hem de bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan sÃ¼rpriz olursa Ã§ok gÃ¼zel olur. DÃ¼ÅŸÃ¼nsenize, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± yeniyorsunuz, o hafta siz ve oyuncularÄ±nÄ±z konuÅŸulur. Neden olmasÄ±n? Futbol kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde kazanÄ±lmÄ±yor. Sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda daha Ã§ok isteyen, mÃ¼cadele eden ve o gÃ¼n daha iyi hisseden kazanÄ±yor."

Penbe, geÃ§en yÄ±l kupada FenerbahÃ§e ile eÅŸleÅŸtiklerini ve gÃ¼zel bir mÃ¼cadele sergilediklerini, bu yÄ±l da bÃ¼yÃ¼k bir takÄ±mla mÃ¼cadele etmenin gururunu yaÅŸayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Hayalimiz var, o da BeÅŸiktaÅŸ'Ä± elemek"

Futbolun iÃ§erisinde sÃ¼rprizlerin olduÄŸunu ifade eden, Penbe, "Favori takÄ±mlar her zaman kazanamÄ±yor. SÃ¼rprizler olabiliyor. Biz sÃ¼rpriz peÅŸindeyiz. Hayalimiz var, o da BeÅŸiktaÅŸ'Ä± elemek. Bu hayalimizi gerÃ§ekleÅŸtirirsek Ã§ok mutlu oluruz. Burada Ã¶nemli olan futbolcularÄ±m sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± oyundan keyif almasÄ±, BeÅŸiktaÅŸ gibi bir takÄ±mla oynamasÄ± ve onun mutluluÄŸunu yaÅŸamasÄ±." diye konuÅŸtu.

Penbe, yÄ±llarca hem rakip hem de takÄ±m arkadaÅŸÄ± olarak futbol oynadÄ±ÄŸÄ± Sergen YalÃ§Ä±n'la teknik direktÃ¶r olarak mÃ¼cadele etmenin de kendisini heyecanlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, iki takÄ±ma da baÅŸarÄ±lar diledi.

"SÃ¼rpriz yapÄ±p BeÅŸiktaÅŸ'Ä± elemek istiyoruz"

Tarsus Ä°dman Yurdu BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hakan Canan Can ise takÄ±ma ve Penbe'ye gÃ¼venlerinin sonsuz olduÄŸunu sÃ¶yledi.

BeÅŸiktaÅŸ ile eÅŸlemenin kendilerini onure ettiÄŸini dile getiren Can, "Elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z. Umutlu gidiyoruz. Ä°yi bir sonuÃ§la Tarsus'a mutlu dÃ¶nmek istiyoruz. GeÃ§miÅŸ yÄ±llarda alt ligdeki takÄ±mlar Ã¼st ligdeki takÄ±mlarÄ± elemiÅŸtir. Biz de sÃ¼rpriz yapÄ±p BeÅŸiktaÅŸ'Ä± elemek istiyoruz." dedi.