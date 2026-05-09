Beşiktaş taraftarından Trabzonspor maçında sessizlik protestosu!

Haberin Devamı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Trabzonspor'u konuk etti.

5 DAKİKALIK TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Trabzonspor mücadelesinin ilk 5 dakikasında tribünlerde sessiz kaldı.

Karşılaşmadan önce sosyal medyadan yapılan çağrıyla Beşiktaşlı taraftarlar, ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtını dönerek ve sessiz protestoda bulundu.

Taraftarlar, 5 dakikanın ardından takımlarına tezahüratlarla destek vermeye başladı

SERGEN YALÇIN'A ISLIK

Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın adının okunduğu sırada deneyimli teknik adamı ıslıkladı.

Kadroların anonsunun yapıldığı esnada siyah-beyazlı taraftarlar, sıra teknik direktör Sergen Yalçın'a geldiğinde deneyimli teknik adamı ıslıkla protesto etti.

Ayrıca maç başında "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratları yapıldı.

Haberin Devamı

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Beşiktaşlı-Trabzonspor maçında tribünlerde boşluklar gözlendi.

Siyah-beyazlıların Karadeniz ekibiyle oynadığı sezonun son iç saha mücadelesinde, tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

SERGEN YALÇIN'I İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞLARDI

siyah-beyazlı taraftarlar, kupadan elendikleri Konyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte ise teknik direktörleri Sergen Yalçın'a tepki göstererek istifaya davet etmişti.