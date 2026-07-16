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Beşiktaş taraftarından Mohamed Salah çağrısı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Salah
Beşiktaş taraftarından Mohamed Salah çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 19:45

Beşiktaş taraftarları, Leandro Trossard'ın imza töreni için toplandıkları Tüpraş Stadyumu'nda Mohamed Salah'ın transferi için yönetime çağrıda bulundu.

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Beşiktaş'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard için düzenlenen imza törenine Mohamed Salah çağrısı damga vurdu.

İmza töreni için tribündeki yerlerini alan Beşiktaşlı taraftarlar, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah için de tezahürat yaptı.

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TRANSFER ÇAĞRISI

Siyah-beyazlı taraftarlar, "Ya Allah bismillah, Mohamed Salah" ifadelerinin yer aldığı tezahüratlarla yönetime çağrıda bulundu.

İmza töreninde yapılan bu tezahüratlar, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Beşiktaş taraftarından Mohamed Salah çağrısı

15 MİLYON EUROLUK TALEP

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı yıldızın menajerinin, İstanbul'a gelerek Salah'ı siyah-beyazlı kulübe önerdiği iddia edilmişti.

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Ayrıca Salah'ın da Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı belirtilirken yıldız futbolcu için yıllık 15 milyon euro maaş talebinde bulunulduğu ileri sürülmüştü.

Liverpool ile sözleşmesi sona eren Salah, İngiliz ekibinin formasıyla 442 karşılaşmada 257 gol atıp 123 asist yaptı.

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#Transfer#Beşiktaş#Salah

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