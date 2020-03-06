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Futbol
İHA
Haber Giriş: 06.03.2020 - 20:34,Son Güncelleme:/

Beşiktaş taraftarından Mehmetçiğe destek!

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Beşiktaş taraftarından Mehmetçiğe destek!
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Beşiktaş taraftarı MKE Ankaragücü maçı öncesi tribünde açtığı bayrak ve pankartla Mehmetçiğe destek oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar, Mehmetçiği unutmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Süper Lig’in 25. haftasında oynanan MKE Ankaragücü müsabakası öncesi tribünde "Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız var. Var olsun Türk ordusu" yazılı pankart ve bayrak açarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek mesajı verdi.

Siyah-beyazlılar, İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada ise 'Vatan Sana Canım Feda' yazılı bayrak açtı.

Beşiktaş taraftarından Mehmetçiğe destek

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