Beşiktaş taraftarından futbolculara ve Solskjaer'e sert tepki!

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lousanne ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 1-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

MAÇTA TEK GOL VAR

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Mouanga'nın savunma arkasına uzun pasında topa hareketlenen Nathan Oyedeji, ceza sahası sağ çaprazında kaleci Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda uzak direğe yaptığı plaseyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Siyah-beyazlılar bugün kalesinde gördüğü golle birlikte bu sezon oynadığı 7. resmi müsabakada da kalesini gole kapatamadı. Kartal, söz konusu süreçte 6 Avrupa kupası, 1 de Trendyol Süper Lig mücadelesinde 12 gole engel olamadı.

UDUOKHAI DİREKT KIZARDI





Haberin Devamı

Beşiktaş, ikinci yarının 28. saniyesinde eksik kaldı.

Karşılaşmaya 5 savunma oyuncusuyla çıkan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda dörtlü savunmaya döndü ancak ikinci 45 dakikanın başlamasının hemen ardından rakibine kulübelerin olduğu bölgede sert bir faul yapan Felix Uduokhai, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

AVRUPA'YA VEDA





Bu sezon Avrupa kupalarında ilk olarak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile karşılaşan ve rakibine 4-2 ve 2-0’lık skorlarla mağlup olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St. Patrick's ile eşleşti. Rakibini 4-1 ve 3-2’lik skorlarla eleyen Kartal, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile eşleşmişti.

İsviçre’deki müsabakada rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, sahasında ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

SOLSKJAER YİNE BAŞARAMADI

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer 'in, İsviçre temsilcilerine rakip olduğu karşılaşmalarda galibiyeti bulunmuyor.

Molde, Manchester United ve Beşiktaş ile toplamda 5 kez İsviçre takımlarıyla karşılaşan Solskjaer , 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Haberin Devamı

Molde'yi çalıştırdığı dönemde Basel'e rakip olan Norveçli teknik adam, 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Daha sonra Manchester United'da olduğu dönemde Young Boys ile karşılaşan Solskjaer , 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Son olarak Beşiktaş ile Lausanne deplasmanında boy gösteren Ole Gunnar Solskjaer , 1-1'lik sonucun ardından 1-0 yenilerek İsviçre takımları karşısındaki şanssızlığını sürdürdü.

TARAFTARDAN LAUSANNE'Lİ FUTBOLCULARA ALKIŞ





Beşiktaşlı taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından Lausannelı oyuncuları alkışladı.

Son dakikalarda İsviçre ekibinin yaptığı paslaşmaların ardından tribünlerden alkış sesleri yükseldi. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin tamamlanması sonrasında turu kutlayan Lausannelı oyuncuları alkışlayarak tebrik etti.

Haberin Devamı

Taraftarlar, siyah-beyazlı oyunculara ise "Formayı çıkarın." diyerek tepki gösterdi.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer 'i istifaya davet etti.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı tribünler " Solskjaer istifa" diye tempo tuttu.

SOYUNMA ODASINDAN GERİ DÖNDÜLER





Beşiktaşlı taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından ise "Orkun takımı buraya getir" diye tezahürat yaparak Beşiktaşlı futbolcuların tribünlere gelmesini istedi.

Maç bittikten sonra Beşiktaşlı futbolcuların tribüne gelmesini isteyen siyah-beyazlı taraftarların ısrarı sonuç verdi. Orkun Kökçü'yle beraber soyunma odasına giden oyuncular geri dönerken taraftarlarla bir süre konuştu.

Haberin Devamı

"Bizi aleme rezil ettiniz" diye tezahürat yapan Beşiktaşlı taraftarlar, uzun süre oyuncularını yuhaladı.

"SOLSKJAER GİTTİ"

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık ise maçın son düdüğüyle birlikte 'Solskjaer gitti' şeklinde bir paylaşım yaptı.