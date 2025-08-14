Beşiktaş taraftarından futbolculara ve Solskjaer'e sert tepki!

Haberin Devamı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında İrlanda ekibi St. Patrick's'i sahasında konuk etti.

Dolmabahçe'de oynanan maçın ilk yarısı İrlanda ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, Beşiktaşlı taraftarlar Solskjaer'e ve futbolculara tepki gösterdi.

SOLSKJAER'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş 'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ilk maça göre iki değişikliğe gitti.

Norveçli teknik adam, İrlanda deplasmanındaki ilk karşılaşmada hücumda şans verdiği Joao Mario ile Ernest Muçi'yi kulübeye çekerken; bu oyuncuların yerine Keny Arroyo ve Milot Rashica görev yaptı.

Norveçli teknik adam, St. Patrick's karşısında takımını şu 11 ile sahaya sürdü:

Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Rafa Silva, Milot Rashica, Tammy Abraham.

SÜRPRİZ BAŞLANGIÇ

Mücadelenin 1. dakikadasında sol taraftan yapılan ortada top ceza sahası içindeki Gabriel Paulista’nın eline çarptı. Oyunu devam ettiren hakem Antonio Nobre, ardından VAR tavsiyesiyle monitörde pozisyonu inceleyip penaltı noktasını gösterdi.

FARK 34'TE 2'YE ÇIKTI

Karşılaşmanın 34. dakikasında ise Baggley’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazında Carty topu kale önüne çevirdi. Top, kafalardan sektikten sonra altıpasın gerisindeki McLaughin’in önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Skorun 2-0'a gelmesiyle birlikte siyah-beyazlı taraftarlar tepkili tezahüratlarda bulunurken, tüm futbolcular uzun süre ıslıkladı. "Hoca alsana, Serdal Adalı hoca alsana." tezahüratları ise dikkat çekti.

DEMİR EGE SAHNEDE

Müsabakada dakikalar 43'ü gösterdiğinde Rashica’nın sol tarafta çizgiden çevirdiği topa kale önünde Abraham dokundu. Açılan topu önünde bulan Demir Ege’nin sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelere gitti.

DOLMABAHÇE'DE PROTESTO SESLERİ

Karşılaşmada ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte ise tribünlerden protesto sesleri daha fazla yükseldi.