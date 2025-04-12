Beşiktaş taraftarından futbolculara ve Solskjaer'e sert tepki!

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Beşiktaş ile Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakayı konuk ekip 2-0 kazanırken, siyah - beyazlı taraftarlar tepkisini tezahüratlara yansıttı.

SOLSKJAER 3. MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI

Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu sonuçla birlikte takımın başında ligdeki 3. mağlubiyetini yaşadı. Göreve geldiğinden itibaren Süper Lig'de 10 maça çıkan Solskjaer, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Norveçli teknik adam, siyah-beyazlılarla Süper Lig'de Konyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'e yenildi.

BEŞİKTAŞ EVİNDE 2. KEZ

Siyah-beyazlılar bu skorla birlikte bu sezon Samsunspor karşılaşmasında sonra 2. kez evinde oynadığı bir lig maçında gol atamadı. Bu sezon sahasında Süper Lig'de 15 mücadelesine çıkan Kartal; 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda 24 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.

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SON 5 MAÇTA 3. MAĞLUBİYET

Beşiktaş, bu mağlubiyetle birlikte Süper Lig’de oynadığı son 5 müsabakada sahadan 3 kez puansız ayrıldı. Siyah-beyazlılar, son 5 haftada oynadığı maçlarda Gaziantep FK, Konyaspor ve Başakşehir’e mağlup olurken Kasımpaşa ile berabere kaldı. Tek galibiyetini ise Galatasaray’a karşı elde etti.

YUSUF SARI'DAN KARİYER İLKİ

Başakşehirli futbolcu Yusuf Sarı, Beşiktaş maçında attığı gollerle turuncu-lacivertli formayla gol sayısını 3'e çıkardı. İkinci transfer döneminde Adana Demirspor’dan transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli formayla ilk gol sevincini ligin 29. haftasında Eyüpspor karşısında yaşamıştı.

Öte yandan Sarı, Süper Lig kariyerinin ilk frikik golünü Beşiktaş'a karşı attı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN SERT TEPKİ

Konuk ekip 62 ve 74. dakikalarda Yusuf Sarı'nın golleriyle galibiyete koşarken, Beşiktaş tribünleri futbolculara tepki gösterdi. Siyah beyazlı takımın taraftarları, tepkili tezahüratlarda bulunurken, tüm futbolcular uzun süre ıslıkladı. 'Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor' tezahüratları ise dikkat çekti.

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Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte ise tribünlere giden Solskjaer, taraftarlar tarafından yuhalandı.

SOLSKJAER VE FUTBOLCULARDAN ÖZÜR

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcular soyunma odasından gelip maç sonunda tribünlerden ayrılmayan taraftarların yanına giderek sonuçtan kaynaklı özür diledi.

"HEPİMİZ ACI ÇEKİYORUZ"

Mağlubiyetin ardından basın toplantısında konuya dair açıklama yapan Norveçli teknik adam, "Taraftar mutsuz. Sonuna kadar hakları var. Onları anlıyoruz. Hepimiz acı çekiyoruz. Onlardan özür diledik maç sonunda. Üzgün olduğumuzu söyledik. Beşiktaş taraftarının bu kadar tutkulu olmasını seviyorum. Hayal kırıklığı olmasını anlıyorum. Umuyorum ki oyuncularımız kalan maçlarda gereken savaşı gösterecek. Hepsi daha çok savaşmak isteyecek ve bunu göstermek isteyecek. Burada hiçbir oyuncu kaybetmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

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