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Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe derbisi biletlerine hücum!

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#Beşiktaş#Süper Lig#Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe derbisi biletlerine hücum
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 07:00

Fenerbahçeli taraftarlara güvenlik nedeniyle izin verilmeyen derbinin biletleri dün saat 10.00’da 270 TL ile 4 bin 850 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarken anında bitti. Bilet alamayan siyah beyazlı taraftarlar başkan, yönetici ve çalışanların telefonlarını kilitleyerek dev maçta kendilerine yer bulmaya çalıştı.

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Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig’de heyecan sezonun ilk derbisinin oynanacağı 8. hafta ile devam edecek. Ligin iki ezeli rakibi Beşiktaş ile Fenerbahçe’yi pazar günü Vodafone Park’ta karşı karşıya getirecek olan dev maç tıklım tıklım tribünler önünde oynanacak. İl Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararla Fenerbahçeli taraftarların maça gelmesine izin verilmezken derbide takımlarını yalnız bırakmak istemeyen siyah beyazlı taraftarlar dün satışa çıkan biletlere adeta hücum etti.

31 bin kombine kart sahibi var

31 BİN kombine kart sahibi taraftarı bulunan Beşiktaş’ta 41 bin 903 kişi kapasiteli Vodafone Park’ta oynanacak derbi için dün saat 10.00’da 10 bin 903 bilet satışa çıktı. En düşüğü 270 TL en pahalısı ise 4 bin 850 TL olan yaklaşık 11 bin biletin tükenmesi ise sadece 10 saniye sürdü. Bu karşılaşmada tribünde yerlerini alabilmek isteyen taraftarların bilet bulabilmek için başta başkan Ahmet Nur Çebi olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanlarının adeta telefonlarını kilitledikleri öğrenildi.

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Yönetim gösterilen ilgiden memnun

Yurt dışından 9 dernek aracılığı ile 2 bin 500, yurt içi dernek organizasyonları ile 5 bin taraftarın pazar günü tribünde olacağı öğrenilirken Beşiktaş Kulübü’nün yaklaşık 11 bin biletin satışından 15 milyon TL hasılat ettiği öğrenildi. Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Ferah Mutluşan yoğun ilgi nedeniyle zorluklar yaşadıklarını belirtirken “Sezon başından bu yana tribünlerimiz full doluyor. Fakat Fenerbahçe karşılaşması çok farklı olacak. Çünkü yurt dışı ve içinden müthiş talep var. Bu da ekonomik olarak bizleri mutlu etti” dedi

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#Beşiktaş#Süper Lig#Ahmet Nur Çebi

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