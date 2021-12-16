'Beşiktaş taraftarı Pinheiro'yu kabul etmez! Şenol Güneş...' Hadi Ben Kaçtım yeni bölüm yayında

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Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında! Okay Karacan, Süper Lig'de haftanın öne çıkan gündem maddelerini Hadi Ben Kaçtım'da ele alıyor. Fenerbahçe'nin zirve yarışında fırsat tepmesi, Beşiktaş'ın teknik direktör seçimi, 'Fatih Terimsiz' Galatasaray'ın sorunları ve daha fazlası... Videomuzun tamamında sizlerle.

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Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.

00:00 Açılış

01:15 Volkan Demirel Avdı Avcı Oldu

02:35 Fenerbahçe'de Virüs Var

05:48 Gustavo'ya Neden Tapıyorlar?

07:00 Fenerbahçe Kaybedebilir Ama...

10:50 Emre Belözoğlu&Pereira Farkı

14:20 Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Kim Olacak?

16:56 Beşiktaş Taraftarı Pinheiro'yu Kabul Etmez

17:45 Şenol Güneş Artık Beşiktaş'a Olmaz

20:55 Fatih Terim'in Ceza Almaması Lazım

25:26 Selçuk İnan ve Necati Ateş Geniş Düşünmeli

27:40 Şampiyonlar Ligi Kura Çekiminde Skandal

31:40 Kapanış