'Beşiktaş taraftarı Pinheiro'yu kabul etmez! Şenol Güneş...' Hadi Ben Kaçtım yeni bölüm yayında

Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında! Okay Karacan, Süper Lig'de haftanın öne çıkan gündem maddelerini Hadi Ben Kaçtım'da ele alıyor. Fenerbahçe'nin zirve yarışında fırsat tepmesi, Beşiktaş'ın teknik direktör seçimi, 'Fatih Terimsiz' Galatasaray'ın sorunları ve daha fazlası... Videomuzun tamamında sizlerle.
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00:00 Açılış
01:15 Volkan Demirel Avdı Avcı Oldu
02:35 Fenerbahçe'de Virüs Var
05:48 Gustavo'ya Neden Tapıyorlar?
07:00 Fenerbahçe Kaybedebilir Ama...
10:50 Emre Belözoğlu&Pereira Farkı
14:20 Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Kim Olacak?
16:56 Beşiktaş Taraftarı Pinheiro'yu Kabul Etmez
17:45 Şenol Güneş Artık Beşiktaş'a Olmaz
20:55 Fatih Terim'in Ceza Almaması Lazım
25:26 Selçuk İnan ve Necati Ateş Geniş Düşünmeli
27:40 Şampiyonlar Ligi Kura Çekiminde Skandal
31:40 Kapanış