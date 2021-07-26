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Futbol
Haber Giriş: 26.07.2021 - 14:58 | Son Güncelleme:

Beşiktaş taktik çalıştı

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Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İdman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 çalışması ile istasyonlardan oluşan parkurda kondisyon koşuları ile süren antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 19.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

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