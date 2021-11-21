Beşiktaş Süper Lig'deki kötü gidişe çözüm bulamıyor! Son 16 yılda...

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş, düşüşe çözüm bulamıyor.

Ligdeki son 3 maçından mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım, 13 maçlık periyot dikkate alındığında son 16 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Bu sezon oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 20 puan toplayan Beşiktaş, zirveden daha da uzaklaşmaya başladı.

2005/06'DA 19 PUAN TOPLAYABİLMİŞTİ

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon öncesinde 13 maçlık bölümdeki en kötü performansını 2005-2006 sezonunda göstermişti.

Beşiktaş, 2005-2006 sezonundaki 13 maçta 5 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgiyle 19 puan elde edebilmişti.

Bu sezon ardından 2006-2007'de 21 puan elde eden siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 ile 2018-2019 sezonlarında da aynı performansı gösterdi.

Söz konusu 16 sezonda 13 maçta üçer kez 24, 25, 29 puan toplayan Beşiktaş, birer defa da 22, 23 ve 27 puan elde etti.

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SERGEN YALÇIN DÖNEMİNİN DE EN KÖTÜSÜ

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın döneminin de en kötü günlerini yaşıyor.

Yalçın 2019-2020 sezonunda takımın başına geçerken, Beşiktaş söz konusu Sergen Yalçın yönetimindeki 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yeniliyle 26 puan toplamıştı.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlı takım, Yalçın yönetimindeki ilk 13 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 22 puan elde etmişti.

SON BÖLÜMLERDE KÖTÜ SAVUNMA

Beşiktaş, bu sezon oynadığı maçların son bölümlerinde kötü savunmasıyla da dikkati çekti.

Ligde 17 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, bunların 8'ini son anlarda yemekten kurtulamadı.

Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yendiği maçta gollerin birini 45 1. dakikada kalesinde gördü. 3-0 önde olduğu Adana Demirspor maçını 3-3 berabere tamamlayan Beşiktaş, 90-6. dakikada rakibinin golüne engel olamadı.

Altay'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada 88. dakikada kalesinde gol gören Beşiktaş, kritik Trabzonspor maçını ise 45 3 ve 90 5. dakikada yediği gollerle 2-1 yitirdi.

Son olarak Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, gollerin birini 90 4. dakikada kalesinde gördü.

DEPLASMANDA DA ÇOK KÖTÜ

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Ligde kötü gidişe çare bulamayan Beşiktaş, dış sahada oynadığı maçlardan da puan çıkarmakta zorlanıyor.

Geride kalan 13 haftanın 6'sında misafir takım olarak sahaya çıkan siyah-beyazlı ekip, iki maçta puan çıkarmayı başardı.

Sezonun ilk deplasman maçını Gaziantep FK ile oynayan Beşiktaş, rakibiyle golsüz berabere kalırken ikinci dış saha müsabakasında ise Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi.

Siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı deplasman maçlarında ise puan alamadı.

Son 4 deplasman maçından da yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0 ve Aytemiz Alanyaspor'a ise 2-0 mağlup oldu.

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Beşiktaş dış saha maçlarında rakip kalelere 6 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.