Beşiktaş, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi ağırlıyor! Bu maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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Tüpraş Stadı'nda oynanacak 27. haftanın kapanış maçı, saat 20.30'da başlayacak ve müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

BEŞİKTAŞ LİGDE 4. SIRADA

Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor.

GAZİANTEP 11. BASAMAKTA

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 24 müsabakanın 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 32 puan ve averajla 11. basamakta bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, N'Diaye, Maxim, Lungoyi, Okereke, Boateng

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Beşiktaş oynadığı son 6 resmi maçını kazandı.

Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan son 5 lig maçı 2-3 gol arasında skorla bitti.

Beşiktaş iç sahada Gaziantep FK ile oynadığı 8 maçı da kazanmayı başardı.

Gaziantep FK’nın Beşiktaş deplasmanında oynadığı son 5 lig maçının 4’ünde ilk yarılar golsüz sona erdi.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER’İN YORUMU

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Geçen hafta Eyüp'ü evinde deviren Gaziantep FK, ligde kalma yolunda önemli bir eşik atladı. Fakat puan makası hala çok dar. Dolayısıyla Beşiktaş deplasmanından da mutlaka puan çıkartmak isteyeceklerdir. En önemli problemleri ise dış sahadaki kırılgan oyunları. Ligin ilk maçından bu yana yani 12 Ağustos'tan beri deplasmanda kazanamadı Gaziantep. Solskjaer ile ritim bulan Beşiktaş karşısında da işlerini zor görüyorum.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %56’sı Beşiktaş galibiyetinden yana.

KRİTİK MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Beşiktaş'ın galibiyetine 1.30 yerine 1.33, beraberliğe ise 4.17 yerine 4.42 oran veriliyor. Gaziantep'in galibiyetinin oranı ise 5.45 yerine 5.77 olarak gösteriliyor.

* Oranlar değişiklik gösterebilir.

BEŞİKTAŞ’IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta tedavisi süren Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Necip Uysal'ın müsabakada forma giyemeyecek.

GAZİANTEP’İN EKSİKLERİ

Gaziantep temsilcisinde ise sakatlıkları bulunan Sokratis Dioudis ile Quentin Daubin, Beşiktaş karşısında sahada yer alamayacak.

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BEŞİKTAŞ, LİGDE SON 4 MAÇINI KAZANDI

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galip ayrıldı. Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Beşiktaş, oynadığı son 4 lig müsabakasını da kazanarak 12 puan topladı. Bu süreçte Sivasspor'u 2-0, Trabzonspor'u 2-1 ve ikas Eyüpspor'u 3-1 yenmeyi başaran Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor engelini de 2-0 ile aşarak galibiyet serisini devam ettirdi. Öte yandan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta ise 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak önemli bir namağlup seri yakaladı.