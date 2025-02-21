Beşiktaş, Süper Lig’de Eyüpspor’a konuk oluyor! Maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılım için iki puan önündeki rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Ligde çıktığı 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 38 puanla 5. basamakta yer alıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kara kartal, ikas Eyüpspor'u yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemiyor.

EYÜP YERİNİ KORUMA PEŞİNDE

Eyüpspor ligde yaptığı 23 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı ve topladığı 40 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada 4 kez sahadan galip ayrılan eflatun-sarılı ekip, rakipleriyle 2 defa puanları paylaşırken 1 kez de haftayı puansız kapattı.

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MUHTEMEL 11’LER

Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih, Halil, Tayfur, Ampem, Emre Mor, Thiam

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER



- Beşiktaş'ın Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 5 maçın 4'ü KG Var bitti.

- Beşiktaş'ın Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 3 maç 2.5 Alt bitti.

- Eyüpspor'un Süper Lig'de oynadığı son 4 maç 2.5 Alt bitti.

- Eyüpspor'un Süper Lig'de oynadığı son 3 maç İlk Yarı 0.5 Alt bitti.

- İki takım arasında oynanan 7 maçı da Beşiktaş kazandı.



MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %44'ü Beşiktaş'ın galip geleceğini düşünüyor.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER’İN YORUMU

Beşiktaş bu sezon 2. kez ligde üst üste 3 maçlık kazanma serisi yakalama fırsatına sahip. Trabzonspor karşısındaki kadronun hemen hemen benzeri çıkacaktır. Belki orta sahada değişiklik olur. Eyüpspor ise son 2 haftadır kazanamıyor. Trabzonspor mağlubiyeti sonrası 1-0 önde oldukları Kayseri maçında son anlarda yedikleri golle 1 puana razı oldular. Eyüpspor Fenerbahçe ve Galatasaray'a oyun olarak fazlasıyla zorluk çıkartmış ve puan almıştı. Evinde de sezon başından beri ligde sadece 1 kez yenildi Arda Turan'ın ekibi. Dengeli bir ilk yarı izleyebiliriz. İkinci devrede ise daha fazla gol olacağını düşünüyorum.

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MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi Eyüpspor galibiyetine 2.81 yerine 2.92, beraberliğe ise 3.10 yerine 3.27 oran veriliyor. Beşiktaş'ın galibiyetinin oranı ise 1.96 yerine 2.03 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir

LİGDE İKİNCİ RANDEVU

Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u ligin ilk devresinde Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-1'lik skorla geçmişti. İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelirken Beşiktaş, eflatun-sarılılar karşısında 4-0'lık galibiyet elde etmişti.

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BEŞİKTAŞ’IN EKSİKLERİ

Beşiktaş, ikas Eyüpspor karşısında dört oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. Siyah-Beyazlılar’ın savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov ile Emrecan Terzi'nin tedavileri sürüyor. Bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal ile takımdan ayrı kısmi olarak antrenmanlara katılan Gabriel Paulista'nın da kadroda yer alması beklenmiyor.

ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı futbol takımında üç futbolcu, ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile golcü futbolcu Ciro Immobile, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Söz konusu üç futbolcu, cezalı duruma düşmesi halinde 26. haftada Bellona Kayserispor ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

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MAÇ SAATİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre maç saatinde yoğun kar yağışının etkisi altına girecek. Karşılaşmanın yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor.

EYÜPSPOR'DA DÖRT EKSİK

Eflatun-sarılı takımda dört futbolcunun sakatlıkları dolayısıyla Beşiktaş maçında forma giymesi beklenmiyor. Tedavileri devam eden Recep Niyaz, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Taşkın İlter mücadelede forma giyemeyecek.

CEZA SINIRINDAKİLER

Eflatun-sarılı ekipte dört oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Eyüpspor'da sakatlığı devam eden Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Robin Yalçın, Emre Akbaba ve Halil Akbunar, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Bu dört futbolcu, cezalı duruma düşmesi halinde ligin 26. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.