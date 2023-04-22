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Beşiktaş, Süper Lig'de derbi öncesi Ümraniyespor karşısına çıkıyor! Şenol Güneş'in ilk 11'i netleşti

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#Beşiktaş#Ümraniyespor#Süper Lig
Beşiktaş, Süper Ligde derbi öncesi Ümraniyespor karşısına çıkıyor Şenol Güneşin ilk 11i netleşti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 07:00

Spor Toto Süper Lig’de 31. hafta mücadelesi bugün tek maçla başlayacak. Beşiktaş, bu akşam saat 19.00’da deplasmanda karşılaşacağı Hangikredi Ümraniyespor’u yenerek, hem taraftarına bayram hediyesi vermeyi hem de gelecek hafta lider Galatasaray ile oynayacağı ‘tamam mı, devam mı’ maçına moralli çıkmayı hedefliyor.

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Spor Toto Süper Lig’de 1 maç fazlasıyla lider Galatasaray’ın 10 puan gerisinde 3. sırada yer alan Beşiktaş, 31. haftanın açılış maçında bu akşam Hangikredi Ümraniyespor’a konuk olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Siyah beyazlılarda ameliyat olan Tayyip Talha Sanuç ve Dele Alli oynamayacak. Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyen Cenk Tosun’un ise ilk 11’de görev alması bekleniyor. Cenk bugün oynayıp sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

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ÜMRANiYE HOCAYI DEĞiŞTiRDi

Küme düşme hattında bulunan Ümraniyespor, hafta içi teknik direktör değişikliğine giderek, Recep Uçar’ın yerine Mustafa Er’i getirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan ve Şenol Güneş’in ilk maçı olan mücadeleyi Beşiktaş 5-2 kazanmıştı.

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Beşiktaş, Süper Ligde derbi öncesi Ümraniyespor karşısına çıkıyor Şenol Güneşin ilk 11i netleşti

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#Beşiktaş#Ümraniyespor#Süper Lig

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