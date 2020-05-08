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GeriFutbol Beşiktaş, Süper Lig için İstanbul'da iki kamp yapacak!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 17:14,Son Güncelleme:

Beşiktaş, Süper Lig için İstanbul'da iki kamp yapacak!

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Beşiktaş, Süper Lig için İstanbul'da iki kamp yapacak!
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Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonunun haziran ayında başlayacağını ilan ettiği Süper Lig için İstanbul'da iki kamp gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre futbol takımı, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından gerçekleştirilen planlama doğrultusunda, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde tam kadro halinde yapacağı iki kampla Süper Lig'e hazırlanacak.

 

Beşiktaş, Süper Lig için İstanbulda iki kamp yapacak

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