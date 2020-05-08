Beşiktaş, Süper Lig için İstanbul'da iki kamp yapacak!
Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonunun haziran ayında başlayacağını ilan ettiği Süper Lig için İstanbul'da iki kamp gerçekleştirecek.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre futbol takımı, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından gerçekleştirilen planlama doğrultusunda, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde tam kadro halinde yapacağı iki kampla Süper Lig'e hazırlanacak.
Güney Kore'de lig başladı! Canlı Bahis'ler, TEK MAÇ'lar... ÜCRETSİZ canlı izlemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle