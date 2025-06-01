Beşiktaş, Süper Kupa'da yok! İşte eşleşmeler...

Haberin Devamı

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi. Galatasaray üst üste 3. kez şampiyonluğunu ilan ederken, Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı. Ligde, üçüncülük mücadelesi ise son haftaya taşındı. Samsunspor ile Beşiktaş arasında yaşanan 3'üncülük yarışında gülen taraf uzatma dakikalarında bulduğu golle Karadeniz temsilcisi oldu.

AVRUPA KUPALARINA KATILAN TAKIMLAR

Ligin sona ermesinin ardından 5 takım Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe, aynı kupada elemelerden yer alma hakkını elde etti.

Ligi 3. sırada tamamlayan Reeder Samsunspor Avrupa Ligi'ne play-off'tan katılırken, 4'üncü Beşiktaş aynı kupada elemelerden yer alacak.

Sezonu 5. sırada tamamlayan RAMS Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme mücadelesi yapacak.

Haberin Devamı

SÜPER KUPA'YA KATILACAK 4 EKİP BELLİ OLDU

Aynı zamanda Süper Kupa'ya katılan 4 ekip ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Ligi ve kupayı şampiyon tamamlayan Galatasaray, yarı finalde kupa finalisti Trabzonspor ile eşleşti. Diğer bir eşleşmede ise lig ikincisi Fenerbahçe, lig üçüncüsü Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Kupa'nın yarı final ve final maçları Ocak 2026'da oynanacak.