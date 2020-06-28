Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nden çekiliyor mu?
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde küme düşme kaldırılmasına rağmen yeni sezon için hala Voleybbir çalışma yapmadı
Spor Arena / Süleyman ARAT - Ekonomik sıkıntılar nedeniyle sezona başladığı kadrosundaki tüm oyuncuları kaybeden ve gençlerle yoluna devam eden Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde küme düşme kaldırılmasına rağmen yeni sezon için hâlâ bir çalışma yapmadı.
ERKEK TAKIMI KAPANDI
15 Haziran’da lige katılım bedelini yatıran siyah beyazlıların herhangi bir transfer yapmaması ve bir teknik adamla anlaşmaması ‘Beşiktaş Sultanlar Ligi’nden çekiliyor mu?” sorusunu akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon 1. Lig’de şampiyon olarak AXA Sigorta Efeler Ligi’ne çıkmaya hak kazanan erkek takımını da altyapıları ile birlikte komple kapatma kararı almıştı.
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