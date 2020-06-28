MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Voleybol HaberleriBeşiktaş, Sultanlar Ligi'nden çekiliyor mu?
GeriVoleybol Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nden çekiliyor mu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
Haber Giriş: 28.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nden çekiliyor mu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nden çekiliyor mu?
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde küme düşme kaldırılmasına rağmen yeni sezon için hala Voleybbir çalışma yapmadı

Spor Arena / Süleyman ARAT - Ekonomik sıkıntılar nedeniyle sezona başladığı kadrosundaki tüm oyuncuları kaybeden ve gençlerle yoluna devam eden Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde küme düşme kaldırılmasına rağmen yeni sezon için hâlâ bir çalışma yapmadı.

ERKEK TAKIMI KAPANDI

15 Haziran’da lige katılım bedelini yatıran siyah beyazlıların herhangi bir transfer yapmaması ve bir teknik adamla anlaşmaması ‘Beşiktaş Sultanlar Ligi’nden çekiliyor mu?” sorusunu akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon 1. Lig’de şampiyon olarak AXA Sigorta Efeler Ligi’ne çıkmaya hak kazanan erkek takımını da altyapıları ile birlikte komple kapatma kararı almıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle